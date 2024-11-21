KAGİDER'den Kadın Girişimciler İçin FEM Sertifikası

Ekonomi

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), özel sektörün, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada oynadığı kritik rolü vurgulamak amacıyla Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası almış kurum ve kurumsal üyelerini bir araya getirdi.

KAGİDER açıklamasına göre, KAGİDER Yönetim Kurulu üyeleri ile 35 şirketin üst düzey yöneticilerinin katıldığı buluşmada, iş dünyasında sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve uzun vadeli toplumsal fayda yaratmak adına atılacak adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, özel sektörün kadınların iş gücüne katılımını artırmada oynadığı kritik rolü belirterek, ekonominin toplumsal cinsiyet eşitliği sağlama ve kadınların ekonomik bağımsızlığını destekleme noktasındaki stratejik önemine işaret etti.

Bezircioğlu, FEM Sertifikası'nın kadınların iş hayatındaki fırsat eşitliğini artırmayı hedefleyen bir model olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sertifika, yalnızca bir belge olmanın ötesinde, iş dünyasında fırsat eşitliği kültürünün yaygınlaştırılması adına bir taahhüt ve sürdürülebilir bir dönüşümün başlangıcıdır. KAGİDER olarak, FEM Sertifikası modelinin iş dünyasındaki etkisini genişletmek ve daha fazla kurumun bu sürece katılımını sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu bağlamda faaliyet gösteren Özel Sektörle İlişkiler Komitemiz, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki iş dünyasının daha adil, eşit ve kapsayıcı olması için güçlü bir zemin hazırlıyor. Bu tür etkinlikler ve işbirlikleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ortak bir vizyon geliştirmek için son derece kritik bir rol oynuyor."

"Toplumsal cinsiyet eşitliği sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez"

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektörle İlişkiler Komitesi liderlerinden Neşecan Çekici de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Çekici, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesinin sürdürülebilir bir geleceğin temel taşlarını oluşturan kritik bir öncelik olduğunu kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bu konuya özel bir vurgu yapılmakta. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak yalnızca bireysel hakların korunması değil, aynı zamanda ekonomik büyüme ve toplumsal refah için bir gerekliliktir. 2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla kadınların iş gücüne katılma oranı maalesef yüzde 36,9 seviyesinde. Bu oran, yalnızca toplumsal bir mesele değil, aynı zamanda ekonomik büyüme ve rekabet gücü açısından da çözülmesi gereken bir sorundur. Bu noktada reel sektöre büyük görevler düşüyor."

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektörle İlişkiler Komitesi liderlerinden Özlem Demirci Duyarlar da kadın istihdamını teşvik etmek ve iş yaşamında fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla KAGİDER tarafından oluşturulan FEM Sertifikası ve kurumsal üyelik modelleri hakkında bilgi verdi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol da derneğin kurulduğu 2002'den bu yana yapılan çalışmalar ve sonuçlarını aktardı.

Kadın istihdamının artırılmasının ve iş gücünde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapan Berkol, raporla birlikte KAGİDER'in özel sektör işbirliği ile gerçekleşen ve hala devam eden projelerinin toplumsal kalkınmaya etkilerini sayısal verileriyle ortaya koydu.