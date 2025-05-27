Kağıt Üretim Merkezi Yatırımı Teşekkürü

İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, Türk İş Dünyası Konfederasyonu Federasyonlar Başkanları toplantısında Lila Kağıt' Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, Celal Öğücü'ye Erzurum'a yaptıkları yatırım üzerine plaket takdiminde bulundu.

İpekyolusifed Başkanı Alim, "Çok uzun Yıllardır Türk İş Dünyası Konfederasyonu aynı çatı altında birlikte çalışma yaptığımız, Yatırım için Erzurum'a davetimiz üzerine, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in ilk kağıt üretim merkezi ve en büyük sanayi yatırımlarından birini yapan Lila Kağıt ailesinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı değerli büyüğüm Celal Öğücü'ye Erzurum adına yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür plaketi takdiminde bulunduk. Dünyada 5 kıtada 80'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ile temizlik kağıdı sektörünün önemli oyuncularından biri olan ilk etapta 500 kişiye istihdam sağlayacak olan Türkiye'nin önde gelen hijyenik temizlik kağıdı üreticisi Lila Kağıt'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, değerli büyüğüm Celal Öğücü beyefendi, 2018 yılında davetimiz üzerine 2024 yılındaki Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in ilk kağıt üretim merkezi ve en büyük sanayi yatırımlarını Erzurum'a yapması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Başta kıymetli büyüğüm Celal Öğücü beyefendi olmak üzere emeği geçen tüm Lila kağıt ailesine bu büyük yatırım için teşekkür eder selam ve şükranlarımız sunarım" dedi. - ERZURUM