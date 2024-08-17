Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Maraş biberi üretimini artırmak için çiftçilere destek sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Maraş biberi üretimini artırmak için çiftçilere destek sağlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Maraş biberi üretimini artırmak için çiftçilere destek sağlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Maraş biberi üretiminin artırılması için çiftçilere yaklaşık 1 milyon fideyi yüzde 75 hibe ile verdiğini açıkladı. Şehirdeki üretim potansiyelini artırmayı hedefleyen belediye, Maraş biberinin işlenerek satışını yapan 66 firmaya da destek sağlıyor.

17.08.2024 13:57  Güncelleme: 14:04
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Şehrimiz Maraş biberinde yıllık 30 bin ton üretime sahip. Maraş biberinin yetiştiriciliğinin artırılması noktasında yaklaşık 1 milyon fide çiftçimize yüzde 75 hibe ile verildi. Çiftimize sağlayacağımız desteklerle şehrimizin üretim potansiyelini daha da artırmayı planlıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat'a bağlı Avşar Mahallesi'nde gerçekleştirilen Maraş biberi hasadı programına katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın da yer aldığı programda üreticilerle bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, hasadın bereketli olmasını diledi.

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, "Şehrimiz, gerek iklim gerek doğası gerekse sahip olduğu su kaynaklarıyla birbirinden önemli coğrafi ürünlere sahip. Bugün hasadını yaptığımız Maraş biberi de şehrimizin sahip olduğu 30 coğrafi işaretli ürünlerden biri. Maraş biberi, şehrimizde 13 bin dekar alanda yaklaşık 30 bin ton yıllık üretime sahip. İşlenmemiş biberin yüzde 10'unu karşılayan şehrimizde bu yılki üretim miktarına bakıldığında ülkemizde yüzde 15'lik bir üretim hacmine kavuşacağı öngörülüyor. 500'ün üzerinde çiftçimiz Maraş Biberi'nin üretimini yapıyor" ifadelerini kullandı.

'Üreticilerimizin yanındayız'

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, "Maraş biberinin yetiştiriciliğinin artırılması noktasında Tarım İl Müdürlüğümüz aracılığıyla yaklaşık 1 milyon fide çiftçimize yüzde 75 hibe ile verildi. Şehir genelinde Maraş biberinin; pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot olarak işlenerek satışı noktasında 66 tane firmamız faaliyet gösteriyor. 2023 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Umman, Suudi Arabistan ve Almanya'ya yaklaşık 800 bin dolarlık Maraş biberi ihracatı gerçekleştirilmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak hem coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak hem de bu ürünlerimizin pazar payını ve katma değerini artırmak için daha fazla gayret göstereceğiz. Çiftimize sağlayacağımız desteklerle şehrimizin üretim potansiyelini daha da artırmayı planlıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Maraş biberi üretimini artırmak için çiftçilere destek sağlıyor - Son Dakika

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