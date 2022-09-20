Coğrafi tescilli "Maraş biberi"nde 29 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Coğrafi tescilli "Maraş biberi"nde 29 bin ton rekolte bekleniyor

20.09.2022 11:08
Coğrafi tescilli "Maraş biberi"nde 29 bin ton rekolte bekleniyor

Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli "Maraş biberi"nde bu yıl 29 bin ton rekolte bekleniyor.

Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli "Maraş biberi"nde bu yıl 29 bin ton rekolte bekleniyor.

Aroması ve acısıyla dikkati çeken Maraş biberi, yoğun olarak Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinin verimli arazilerinde yetiştiriliyor.

Bir süre önce hasadına başlanan ve sabahın ilk ışıklarıyla mevsimlik işçiler tarafından toplanan biber, çöp çıkarma ve kurutma işlemlerinin ardından sofralarda yerini alıyor.

Pul ve toz halinde tüketilen Maraş biberi, başta kebaplar olmak üzere birçok yemeğin vazgeçilmez baharatları arasında bulunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın verimli ovalarında kaliteli sebze ve meyvelerin yetiştiğini söyledi.

Kentin dondurmanın yanı sıra biberle de anıldığını ifade eden Bilir, coğrafi tescilli biberin aroması ve acısıyla diğer biberlerden ayrıştığını dile getirdi.

"Hasat şu an güzel geçiyor"

Verimli bir hasat sezonu geçirmeyi hedeflediklerini belirten Bilir, şöyle devam etti:

"Maraş biberi kentin tescilli bir ürünüdür. Kahramanmaraş başta olmak üzere 9 ilde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Maraş biberinin aroması, rengi ve tadı diğer biberlerden ayrı. İlimizde 13 bin 200 dekar alanda biber yetiştiriciliği yapılmakta. Bu sene 29 bin ton rekolte beklemekteyiz. Hasat şu an güzel geçiyor. 5 aylık bir serüvenle kurutulup, işlenip ve paketlenip vatandaşlarımızın sofralarına gelecek. Hummalı, yoğun ve tempolu bir çalışma var. Burada çiftçilerimiz özverili bir şekilde çalışıyor. Biberimiz geçen senelere göre daha iyi durumda."

Üreticiler hem verim hem de kaliteden memnun

Üreticilerden Ali Renkliçiçek de bu yılki mahsul ve hasadın bereketli olduğunu anlattı.

Maraş biberinin hasadının zahmetli olduğunu vurgulayan Renkliçiçek, "Bu yılki verim ve fiyattan memnunum. Maraş biberi çok eziyetli ve bakım isteyen bir sebze. Bu seviyeye kadar getirdik, fiyatlar iyi. Mahsulümüz toplanıyor." diye konuştu.

Cuma Kozak ise bu yılki verimin iyi olduğuna işaret ederek, "Geçen seneki biberimiz zayıf ve kuru kalmıştı. Bu seneki maşallah daha canlı ve gür. Bu biber bizim alın terimiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Coğrafi tescilli 'Maraş biberi'nde 29 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Coğrafi tescilli "Maraş biberi"nde 29 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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