Anavatanı Hindistan ama Türkiye'ye ilk kez ekildi! Kilosu 100 lira - Son Dakika
Üye Girişi

Anavatanı Hindistan ama Türkiye'ye ilk kez ekildi! Kilosu 100 lira

29.07.2022 10:14
Anavatanı Hindistan ama Türkiye'ye ilk kez ekildi! Kilosu 100 lira

Türk mutfağının vazgeçilmezi kimyonun, Elbistan'da ilk kez deneme ekimi yapıldı. İlçeye bağlı Kalaycık Mahallesi'nde 150 dekar kıraç araziye ekimi yapılan kimyon, hasat aşamasına gelirken; diğer bölgelere göre oldukça iyi bir verim bekleniyor. Hindistan kökenli susuz yetişen ve kilosu 100 liradan satılan kimyondan umutlu olduklarını belirten vatandaşlar, "Sonuca göre seneye daha fazla ürün ekmeyi düşünebiliriz" şeklinde konuştular.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan kimyon, ilk kez ekildi. Susuz yetişen ve kilosu 100 liradan alıcı bulan kimyonun deneme ekimleri umut verdi.

KISA SÜRE İÇİNDE HASADA BAŞLANACAK

İlçeye bağlı Kalaycık Mahallesi Tekepınar mezrasında uzun yıllardır çiftçilik yapan Ayhan Erdoğan, daha önceleri buğday ve arpa yetiştirdikleri 150 dönümlük alana kimyon ektiklerini söyledi. İzmirli bir firma aracılığı ile temin ettikleri kimyon tohumlarını, Nisan ayı ile birlikte toprakla buluşturduklarını kaydeden Erdoğan, kısa süre içinde de hasada başlayacaklarını bildirdi.

Elbistan'a ilk kez kimyon ekildi! Susuz yetişiyor ve kilosu 100 liradan satılıyor

"DAHA ÖNCE ELBİSTAN'DA HİÇ EKİLMEMİŞ"

Kimyonun, özellikle de kıraç arazilerde alternatif ürün olacağını düşündüğünü belirten Erdoğan, "Kimyon yetiştiriciliği Elbistan'da bilinmeyen bir şey. Daha önce ekimi yapılmamış. Biz, İzmirli bir firma aracılığı ile bu işe başladık. 150 dekar arazimizi değerlendirdik. Organik ürün yetiştiriyoruz. Nisan ayında ekimi yapmıştık. Mibzerle ekim yapıldı. Bu üründe yabani otla mücadele yapılıyor. Ot alımı ve çapasını yaptık. Şuanda da toplandı ve önümüzdeki günlerde de biçerdöverle son haline getireceğiz" dedi.

"KİLOGRAMI 100-110 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Elbistan'daki deneme ekiminden dekara 20-30 kilogram arası ürün beklediklerini anlatan çiftçi Ayhan Erdoğan, "Şu an bizlere söylenen verimin de diğer bölgelere göre iyi olduğu yönünde. Dönüme 20-30 kilogram arası bir verim alacağız inşallah. Bu da 150 dekar araziden 3 tonun üzerinde bir ürün elde edeceğimiz anlamına geliyor. Bu araziye buğday ya da arpa ekseydik gelir oranında da ciddi fark olacaktı. Kilogramı da 100-110 TL arasında değişiyor" bilgilerini verdi.

Elbistan'a ilk kez kimyon ekildi! Susuz yetişiyor ve kilosu 100 liradan satılıyor

"UMUT VADEDEN BİR SONUÇLA KARŞILAŞIRSAK SENEYE DAHA FAZLA EKERİZ"

Verim ve gelir oranına göre ekim alanını artırmayı düşündüklerini vurgulayan Erdoğan, "Tabi bu sene deneme ve önümüzü görme açısından önemliydi. Umut vaat eden bir sonuçla karşılaşmamız halinde seneye daha fazla ürün ekmeyi düşünebiliriz. Tarla hazırlıklarımıza sonbaharda başlayacağız. Önceden sürüm yapılması halinde verimin daha da artacağını öngörüyoruz. Bekleyip göreceğiz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Elbistan'da ilk kez ekildi: Susuz yetişiyor, kilosu 100 liradan satılıyor Elbistan'da ilk kez ekildi: Susuz yetişiyor, kilosu 100 liradan satılıyor Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Umut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anavatanı Hindistan ama Türkiye'ye ilk kez ekildi! Kilosu 100 lira - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:51 Çöp evde bulunan Muhammed'in babasının anlattıkları anneyi zora sokacak
13:37 Araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 30 kuruş artacak
13:26 Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi
13:24 Yavaş gitmesi için uyardığı maganda, baba ve oğlunu silahla kovaladı
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:10 Eşlerini öldüren İranlı 3 kadının idam edildiği duyuruldu
13:01 Dua Lipa'nın konser verdiği salonda havai fişek patlatıldı! Yaralıların olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
12:38 MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi
12:32 Bebeğini çöpe atan kadın konuştu: Ölü doğdu, o şekilde görünce korktum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 14:27:35. #1.11#
SON DAKİKA: Anavatanı Hindistan ama Türkiye'ye ilk kez ekildi! Kilosu 100 lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement