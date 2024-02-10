Kahramanmaraş, Savunma Sanayi Yatırımlarıyla Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kahramanmaraş, Savunma Sanayi Yatırımlarıyla Büyüyor

Kahramanmaraş, Savunma Sanayi Yatırımlarıyla Büyüyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, TUSAŞ Fabrikası'nın üretime başlamasıyla birlikte daha büyük savunma sanayi yatırımlarının düşünüldüğünü belirtti. Buluntu, Savunma Sanayi Başkanı ile yapılan görüşmeler sonucunda Kahramanmaraş'ın savunma sanayinin ikinci büyük kenti olacağını ifade etti.

10.02.2024 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, "Biz Kahramanmaraş'ta çok daha büyük bir savunma sanayi yatırımı düşünüyoruz" dedi.

Asrın Felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta savunma sanayi alanında faaliyet gösterecek TUSAŞ Fabrikası üretime başlamak için gün sayıyor. TUSAŞ tarafından hayata geçirilen söz konusu fabrikada üretim 22 Şubat'ta düzenlenecek törenle başlayacak.

Hayata geçirilecek olan yatırım hakkında konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, "İnşallah 22 Şubat'ta TUSAŞ'ın kurmuş olduğu tesislerin resmi açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Ama biz Kahramanmaraş iş dünyası olarak dedik ki bu yatırım Kahramanmaraş için yeterli değil. Biz çok daha büyük bir savunma sanayi yatırımı düşünüyoruz Kahramanmaraş'ta. Bizim bu talebimiz de sağ olsun Savunma Sanayi Başkanımız tarafından uygun görüldü. 22 Şubat'ta geldiği zaman Savunma Sanayi Başkanımız, iş dünyamızın kurmuş olduğu şirket ile ortak bir protokol sözleşmesi imzalayacağız. Cumhurbaşkanımız geldiğinde de zaten zikretti, Ankara'dan sonra Kahramanmaraş savunma sanayinin ikinci büyük kenti olacak. Ben inanıyorum ki bu yatırım ile beraber birçok kümelenmeler, birçok tedarikçilerle beraber Kahramanmaraş'ta kabuk değişimi yaşanacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş, Savunma Sanayi Yatırımlarıyla Büyüyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:13:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş, Savunma Sanayi Yatırımlarıyla Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement