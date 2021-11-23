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Kahramanmaraş'ta adaklık satıcılarına 3,5 milyon TL'lik tesis - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta adaklık satıcılarına 3,5 milyon TL'lik tesis

23.11.2021 12:58
Kahramanmaraş'ta adaklık satıcılarına 3,5 milyon TL'lik tesis

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde dağınık bir biçimde hizmet veren adaklık satıcıları için yeni bir tesis inşa etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde dağınık bir biçimde hizmet veren adaklık satıcıları için yeni bir tesis inşa etti.

Şehir genelinde dağınık faaliyet gösteren adaklık satıcıları için Canlı Hayvan Borsası içerisinde yeni bir satış alanı inşa edildi. Yaklaşık 3,5 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında bin 500 hayvan kapasiteli 36 satış alanı oluşturuldu. Tamamlanan çalışmalarla artık adaklık satıcıları vatandaşlara veteriner hekim kontrolünde, daha modern ve hijyen standartları yüksek Adaklık Satış Merkezi'nde hizmet verecek.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Adaklık satışların daha sağlıklı şartlarda yapılabilmesi için hayata geçirdiğimiz Adaklık Satış Merkezi'mizde satış alanları kuralarının çekilişlerini tamamladık. Her bir satış yerinin farklı bir küçükbaş hayvan satıcısı tarafından işletileceği merkezimiz, veteriner hekim kontrolleriyle hem vatandaşlarımız hem de satıcılarımız için önemli bir kolaylık sağlayacak. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta adaklık satıcılarına 3,5 milyon TL'lik tesis
Kahramanmaraş'ta adaklık satıcılarına 3,5 milyon TL'lik tesis
Kahramanmaraş'ta adaklık satıcılarına 3,5 milyon TL'lik tesis

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Türk Lirası, Veteriner, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta adaklık satıcılarına 3,5 milyon TL'lik tesis - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta adaklık satıcılarına 3,5 milyon TL'lik tesis - Son Dakika
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