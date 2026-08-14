Kahramanmaraş'ta Biber Salçası Sezonu Başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Biber Salçası Sezonu Başladı

Kahramanmaraş\'ta Biber Salçası Sezonu Başladı
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Kahramanmaraş'ta kış hazırlıkları için biber salçası yapımı başladı. Vatandaşlar kendi biberlerini hazırlıyor.

Kahramanmaraş'ta kışlık hazırlıkların vazgeçilmezleri arasında yer alan biber salçası yapımı başladı. Kentte vatandaşlar, biberleri temizleyip makinelerde çektirerek salça hazırlıyor.

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, kış hazırlıkları kapsamında pazarlardan ve salça çekim noktalarından temin ettikleri biberleri özenle temizleyerek işleme hazırlıyor. Sap ve çekirdekleri ayıklanan biberler, yıkandıktan sonra makinelerde çekiliyor. Elde edilen biber püresi ise kurutularak yıl boyunca tüketilmek üzere saklanıyor.

Kentte salça sezonunun başlamasıyla birlikte küçük işletmelerde de yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar kendi biberlerini getirerek makinelerde çektirebildiği gibi hazır olarak satışa sunulan salçaları da satın alabiliyor. Biber salçasının yanı sıra domates salçası da kışlık hazırlıklar kapsamında üretiliyor.

"Biber sezonumuz açıldı"

Biber salçası üreticisi esnaf Ali Köse, sezonun başladığını belirterek, "Biber sezonumuz açıldı kentimizde. Ancak şu anda biberler ilk etapta Hatay'dan geldi. Yaklaşık bir hafta sonra Maraş biberi hasat edilecek. Vatandaşlar gelip biberini alıp götürebiliyor, bu tür yerlerde biberini çektirip alabiliyor. Bunun haricinde bizim yapıp tüketime hazır hale getirdiğimiz salçayı da alabiliyor" dedi.

Salçanın hazırlanış sürecini anlatan Köse, "Önce biberler yıkanıyor, sonra çekirdek ve sapları ayrılıyor. Makinede çekimi yapılıyor. Biberin kilogramı 28, çekimi 7 lira. Salçanın kilogramı ise 500 lira. Aynı zamanda domates salçası da yapılıyor. Yaz mevsimi geldiğinde insanlar bu işi severek yapıyor. 7. ayın sonu gibi bu işlem başlar, 11. aya kadar salça üretimi devam eder" ifadelerini kullandı.

"Salça kış yaz her yemeğe girer"

Kışlık hazırlıklarını yapmak için salça çekim noktasına gelen Bilal Kutlu ise, "Burası kenar mahalle olduğu için bu tür salça ve kışlık hazırlıkları yapılıyor. Hijyenik ortamlarda insanlara hizmet veriliyor. Biberler tartılıp yıkandıktan sonra çekiliyor. Salça kış yaz her yemeğe girer, sağlık açısından da faydalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Biber Salçası Sezonu Başladı - Son Dakika

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