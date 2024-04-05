Kahramanmaraş'ta deprem sonrası özel sektör çalışan sayısı desteklerle arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası özel sektör çalışan sayısı desteklerle arttı

Kahramanmaraş\'ta deprem sonrası özel sektör çalışan sayısı desteklerle arttı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yüzde 50 azalan özel sektör çalışanı sayısı, devlet tarafından sağlanan destek ve uygulamalarla yükselişe geçti. Ticaret Bakanlığı'nın işten çıkarma yasağı, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği gibi desteklerle çalışan sayısı 109 bine çıktı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, desteklerin önemini vurgulayarak, işletmelerin ve ihracatın olumsuz etkilendiği deprem sonrasında sağlanan desteklerle istihdamın arttığını belirtti. Ayrıca, ihracat rakamlarının da arttığı ve kentin güçlendiği ifade edildi.

05.04.2024 11:57  Güncelleme: 12:00
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yüzde 50 azalan özel sektör çalışanı sayısı, devlet tarafından sağlanan destek ve uygulamalarla yükselişe geçti.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da iş gücüne de büyük zarar verdi.

İş yerlerinden 27 bin 500'ünün kullanılamaz hale geldiği, çarşı diye bilinen bölgenin tamamen yıkıldığı kentte 3 bin 500 esnaf konteynerde faaliyetini sürdürüyor.

Depremden önce özel sektörde çalışan sayısının 124 bin 882 olduğu kentte, depremin ardından bu sayı 62 bin 685'e geriledi.

Ticaret Bakanlığı, çalışan sayısını artırmak üzere deprem sürecinde, işten çıkarma yasağı, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği gibi destek ve programlar uyguladı.

İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin son teslim tarihi 30 Nisan 2024'e kadar ertelendi, mücbir sebep hali ilan edildi.

İstihdama Dönüş Programı'yla Mesleki Eğitim Kursu ve İşbaşı Eğitim katılımcılarına zaruri gider ödemeleri 850 liraya kadar yükseldi. Böylece tam çalışan bir kursiyer 22 bin liraya kadar maaş alabiliyor.

Devlet tarafından sağlanan destek ve uygulamalarla depremlerden sonra 124 bin 882'den 62 bin 685'e gerileyen özel sektör çalışan sayısı, desteklerle 109 bine çıktı.

"Hükümetimizin destekleri kıymetli"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine, depremden sonra özel sektörde çalışan sayısının düşmesinin işletmeleri ve ihracatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Depremden sonra insanların il dışına çıktığını ve fabrikaların kapanma noktasına geldiğini aktaran Sadıkoğlu, zorlu bir süreç yaşandığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığının harekete geçerek bazı çalışmalar yaptığını, sağlanan destek, uygulama ve programlarla çalışan sayısının artışa geçtiğini belirten Sadıkoğlu, Bakanlığın desteğiyle bazı işletmelerin çevresine konteyner konulduğunu ve bazı çalışanların buralarda kalmasının sağlandığını aktardı.

Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreçte Ticaret Bakanlığımızın bir konteyner çalışması oldu. Konteyner çalışmasıyla toplamda 109 bine yakın işçimizin yeniden geldiğini görüyoruz. Yüzde 50'ye yakın giden işçi sayımızın 109 bine çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla evlerin imarıyla istihdamın da yeniden önünün açılacağını düşünüyoruz. Hükümetimizin bu noktadaki destekleri kıymetli. Burada demografik yapının değişmemesi, nitelikli insanların şehri terk etmemesi adına bu evlerin yapılması, işçilerin yeniden şehrine dönmesi bizim için kıymetli. Üretimin durmaması, ihracatın olması adına da ülkemize katkı sağlayan Malatya, önemli bir şehrimiz. Sanayileşmede şu anda 403 fabrikasıyla 'Biz de ihracatta, sanayide varız' diyen bir şehrimiz. Dolayısıyla bunun önünün kapanmaması adına bir an önce imarın hızlanmasını temenni ediyoruz. Bu anlamda sağlanması gereken desteklerin hükümetimiz tarafından sağlandığını görüyoruz."

"Beyaz yakalıya ihtiyaç var"

Halihazırda "beyaz yakalı" denilen kalifiye personel ihtiyacının devam ettiğini aktaran Sadıkoğlu, "Şu anda üretimi güçlendirmek, üretim sayısını artırmak adına beyaz yakalıya ihtiyaç var. Neticede depremden önce de büyüme potansiyelinde olan bir şehirdik. Şu anda özel sektörde çalışan sayısı 109 bin olmuş ama toplamda hala 20-30 bine yakın beyaz yakalı insana üretim bandının yeniden eski haline gelmesi adına ihtiyaç duyuyoruz." diye konuştu.

Kentin göç vermemesi, nitelikli insanların gitmemesi adına işletmelerin devlete ödediği işçi-işveren paylarının işçiye ödenmesini istediklerini belirten Sadıkoğlu, şunları aktardı:

"Deprem bölgesinde çalışan personelin daha fazla maaş almasını sağlamak suretiyle buraları cazibe merkezi haline getirip burada çalıştığında daha ekonomik olarak katkı sağlayacağı için burayı tercih etmelerini sağlamalıyız. Bu istihdamın üzerindeki göç etkilerini tamamen kıracak, şehre yatırımı da güçlendirecek diye düşünüyoruz."

İhracat artıyor

Sağlanan desteklerle işçi sayısının yükseldiği kentte ihracatın da arttığını belirten Sadıkoğlu, "İhracat rakamlarımız geçen ay ile bu ay arasında yüzde 11 büyüme kaydetmiş. Güçleniyoruz. Ufak ufak bu noktada gelişmeler eskiye nazaran daha iyi. Eski günlerimize döneceğiz. Ciddi rakamlarda kayısı ihracatımız var ama nitelikli farklı ürünleri de üreten bir sanayimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta deprem sonrası özel sektör çalışan sayısı desteklerle arttı - Son Dakika

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