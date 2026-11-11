Kahramanmaraş\'ta dondurucu soğukta ev hanımları imece usulü yufka ekmek pişiriyor

Kahramanmaraş'ta termometrelerin sıfırın altında eksi 3 ile eksi 5 dereceleri göstermesiyle ev hanımlarını kışlık yufka ekmek pişirme telaşı sardı.

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve dondurucu soğukların etkisini göstermesiyle birlikte kış hazırlıkları hız kazandı. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında eksi 3 ila eksi 5 dereceye kadar gerilediği kentte, kar yağışı öncesinde hareket geçen ev hanımları imece usulüyle kışlık ekmek yapımına başladı. Mahalle aralarında ve müstakil evlerin bahçelerinde kurulan sacların başında toplanan kadınlar, dondurucu soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren yufka ekmek pişiriyor.

Kar yağışları bastırmadan kışlık ekmek stoklarını tamamlamayı hedefleyen kadınlar, pişirdikleri yufkaları kurutarak kış boyunca tüketilmek üzere uzun süre muhafaza ediyor.