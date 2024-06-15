Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı arefesinde canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşandı

Ekonomi

Kahramanmaraş'ta canlı hayvan borsasında bayram arifesi pazarlıklar sıklaştı. Kurban ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar arefe gününde kurulan hayvan pazarlarında kurbanlıklarını seçti.

Kurban Bayramı arefesinde, kurban pazarlarındaki yoğunluk devam ediyor. Kahramanmaraş'ta bulunan canlı hayvan borsasında kurbanlıklarını almamış vatandaşlar büyük bir yoğunluk oluşturdu. Kurbanlıklarını almak isteyen vatandaşlar, satıcılarla sıkı pazarlıklar içerisine girerken, ortaya keyifli görüntüler çıktı.

Canlı hayvan borsasında yaşanan sıkı pazarlıklar ve yoğunluk, Kurban Bayramı'nın coşkusunu ve heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sıkı pazarlık sonrasında kurbanlığını alan Mehmet Özer, "Buranın malı hoşuma gitti, telefonunu da aldım. Seneye kısmet olursa bir daha alacağım. Helali hoş olsun besleyene, bereketini görsün" dedi.

Üretici Eshabil Kenger ise, "Bugün Cumartesi günü bayram arifesi. Buraya 3 gün öncesinde geldik. İlk 2 gün sakin geçti ama bugün pazar beklediğimizden daha hareketli. Çok şükür satış da yaptık. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun" diye konuştu.

Bir diğer kurban alıcısı Eşref Kozoğlu, "Pazarı gezdik, burayı beğendik en sonunda. Geldik kurbanımıza baktık, aldık en sonunda da anlaştık" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ