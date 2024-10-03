Kahramanmaraş'ta Otomatik Kesimhane Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Otomatik Kesimhane Açıldı

Kahramanmaraş\'ta Otomatik Kesimhane Açıldı

Depremzedelere destek için açılan kesimhanede, kalitesiz üretim azaltılacak ve rekabet artırılacak.

03.10.2024 23:16
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Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan hazır giyim imalatçılarının ortak kullanımına yönelik olarak kurulan otomatik kumaş kesimhanesinin açılışı yapıldı.

Gayberli Mahallesi'nde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) "Depremden Etkilenen İllerde Hazır Giyim, Tekstil, Deri ve Ayakkabı Sektörlerinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ve İsveç hükümetinin finansmanıyla kurulan 1000 metrekare büyüklüğündeki atölyede depremzede tekstilciler kesim yapacak.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, atölyenin açılışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kesimhanede, hatasız, firesiz, hızlı, kaliteli ve yüksek verimli ürün elde edileceğini söyledi.

Yatırımın önemini vurgulayan Vinton, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş'ta yapılan yatırımı çok yerinde bir yatırım olarak görüyoruz. Bu tesisten yararlanacak işletmelerimiz ve kullanıcılarımız sadece hatanın elimine edilmesi ve hatasız bir kesimin gerçekleştirilmesi değil kumaşın ve ürünün kalitesinin yüksek derece artması nedeniyle dünya pazarında rekabet edebilirliğini de artırmış olacak."

Deprem sonrası bölgenin toparlanmasına, kadın girişimcilerin ve küçük işletmelerin güçlendirilmesine yönelik destekleri olduğunu belirten Vinton, "UNDP olarak taahhütlerimize bağlıyız ve projelerimize devam edeceğiz. Kalkınma programı kapsamında insanların gelirlerinin artırılması ve geçimlerinin desteklenmesi konusunda desteklerimiz devam edecek. Yatırımlarımız sadece Kahramanmaraş'ta değil. Kadın girişimcilerin güçlendirilmesi için de bir merkezin açılmasını sağladık. Şu ana kadar 4 bin 622 hibe sağladık." diye konuştu.

DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, depremlerden etkilenen illerde sadece konut olarak değil sanayi ve ekonomik altyapının iyileştirilmesine yönelik de çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi.

Projelerde yerel ve uluslararası bütçenin kullanıldığını ifade eden Alibekiroğlu, "UNDP ile yapılan işbirliği doğrultusunda hazır giyim imalatçılarının yatırım yapmaksızın doğrudan kullanabileceği bir kesimhanenin açılışını yaptık. Burada daha hassas ve daha ince ölçütlerle keserek ürünlerinin kalitesini ve standartlarını artırılacak." dedi.

Kahramanmaraş Terziler Odası Başkanı Muhlis Akkurt da Türkiye'de örnek olacak bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Açılışa, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Emre Cebeci ve İsveç Büyükelçiliği Temsilcisi Nasrin Pourghazian, Kahramanmaraş Esnaf Odası Başkanı Ahmet Kuybu ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Otomatik Kesimhane Açıldı - Son Dakika

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