Kahramanmaraş\'ta yerli uzun elyaflı pamuk tohumu üretimi ile pamuk ithalatı azaltılacak

Türkiye'nin önemli tekstil üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ta bir firmanın ürettiği yerli uzun elyaflı pamuk tohumu sayesinde pamuk ithalatının azaltılması hedefleniyor.
Kentte üretim yapan ve yılda 52,5 milyon dolarlık satış gerçekleştiren tekstil firmasının 3. kuşak temsilcisi Nazlı Ceyhan Balduk Kurtul, pamuk tarımı, çırçırlama ve iplik üretimi gibi alanlardaki tecrübesini sahaya yansıtıyor.
Kurtul, AA muhabirine, 3. kuşak tekstilci olarak 6 Şubat 2023'teki depremin ardından ne yapabileceklerine ilişkin çalışma yaptıklarını anlattı.
Milli ve yerli değerler üretmenin çok kıymetli olduğuna işaret eden Kurtul, KOBİ-sanayi işbirliği ile TÜBİTAK desteğiyle pamuk tahminleme yapay zeka modelini geliştirdiklerini ve bunun depremden sonra ticarileşmesini sağladıklarını belirtti.
Bu modelin Türkiye'de ve dünyada ilk olduğunu dile getiren Kurtul, "Bunun için çok gururluyuz Türkiye'de ve dünyada bir ilk olan bu modelin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız." dedi.
Kurtul, ikinci TÜBİTAK destekli projelerinin üniversite-sanayi işbirliği projesi ve yine yerli ve milli Türkiye'de tek olan uzun elyaflı kendi pamuk tohumu ıslahı projesi olduğunu anlatarak şöyle devam etti:
"Türk tekstil endüstrisi, ihtiyaç duyduğu ekstra uzun mukavim, üniform ve ince liflere sahip olan Gossypium Barbadense L türü pamuğu ithal ediyor. Bu ihtiyacı karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortak hazırladığımız ve TÜBİTAK 1505 Programının üniversite sanayi işbirliği kapsamında destek aldığımız uzun elyaflı pamuk tohumu projemizi hayata geçiriyoruz. Islah çalışmaları ve tohum kalitesini sürekli olarak iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz."
Söz konusu projenin, Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli ilk uzun elyaflı pamuk tohumu olması açısından çok değerli olduğuna işaret eden Kurtul, "Projeden elde edilen ürünler kaliteli iplik üretiminde yurt dışına bağımlılığı yani uzun elyaflı pamuk ithalatını azaltacak ve yerli kaynaklardan temin edilen hammadde ile tekstil sektörünü güçlendirecektir. Bu ekonomik açıdan sürdürülebilir bir çözüm sunarken ülkemizin tekstil endüstrisini uluslararası alanda rekabetçi kılacaktır." ifadelerini kullandı.
Üçüncü kuşak sanayici olarak atalarından aldıkları bilgi birikimi pamuk sektörüne aktardıklarını kaydeden Kurtul, gelecek yıl yerli ve milli pamuk tohumunun ticarileşmesini sağlayacaklarını söyledi.
Kurtul, "Bunlar bizim için gurur verici projeler. Pamuk sektöründe dikey olarak büyümeye odaklandık ve bunu başardık. Zor günlerde dimdik ayakta durmamızı sağlayan bu projelerin deprem sonrası faaliyete geçmesi bizi çok motive ediyor ve gerçekten bu projeleri gelecek genç nesillere iz bırakacak projeler olarak düşünüyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Kahramanmaraş'ta yerli uzun elyaflı pamuk tohumu üretimi ile pamuk ithalatı azaltılacak - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli elektrikli trenin 3'üncü setinin de kullanılmaya başlandığını belirterek, "2030 yılına kadar toplam 56 setimiz vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere yola çıkacak." ifadesini kullandı. Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu araçlarının üretiminde, teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini bildirdi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve bu alanda atılan adımların meyvelerinin alındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, 2025 yılı sonuna kadar 22 set daha yollarda olacak ve 2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayısının 25'e ulaşacağını belirtti.
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