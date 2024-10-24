Kahramanmaraş'tan 501 milyon dolar tekstil ihracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kahramanmaraş'tan 501 milyon dolar tekstil ihracatı

Kahramanmaraş\'tan 501 milyon dolar tekstil ihracatı

Kahramanmaraş, deprem sonrası tekstil ihracatını artırarak 501 milyon dolara ulaştı.

24.10.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin tekstil sektöründe öncü kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş'tan 9 ayda 501 milyon 516 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetin ardından zarar gören tesislerini yeniden ayağa kaldıran iş insanları ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

AA muhabirinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerinden derlediği bilgilere göre, yaklaşık 100 tekstil ihracatçısı firmanın yer aldığı kent, geçen yılın 9 ayında 446 milyon 858 bin dolar olan tekstil ihracatını bu yıl yüzde 12,2 artırarak 501 milyon 516 bin dolara çıkardı.

Kentin 2022 yılının ilk 9 ayındaki ihracatı 681 milyon 356 bin, yıllık ihracatı ise 868 milyon 855 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın 2 binden fazla firmaya ev sahipliği yapan büyük bir şehir olduğunu belirterek, kentte özellikle tekstil ve ham maddeleri sektörünün önemine işaret etti.

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe 2022 yılında ihracat rekoru kırdıklarını hatırlatan Gümüşer, 6 Şubat 2023'teki depremlerden kaynaklı olarak ihracatın gerilediğini söyledi.

Sektör deprem sonrası toparlanma sürecinde

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sektörün yavaş yavaş toparlanmaya başladığını anlatan Gümüşer, "2024 yılının ilk 9 ayı itibarıyla bir nebze olsun toparladık. 2023 yılına göre, 2024'te tekstil ve ham maddelerinde yüzde 12 ihracatımızı artırarak 501 milyon dolar ihracat kaydettik. Hala depremin yaralarını sarmakta olan şehrimiz için bu güzel başarı. Ağırlıklı olarak ihracatımızı İtalya'ya yaptık. Onun haricinde de Çekya'ya ihracatımız oldukça yükseldi. Aynı zamanda Pakistan'a ihracatımız oldukça yükselmiş durumda." diye konuştu.

"Çok yoğun istihdam problemi var"

Geçen yıla göre hem birim fiyatların hem de karlılık oranlarının düştüğünü, karlılıkların düşmesinin önemli sebeplerinden birisinin ise işçilik maliyeti olduğunu belirten Gümüşer, şunları kaydetti:

"Avrupa ve Amerika bölgesindeki resesyonlar (durgunluk) ve Türkiye içerisinde uygulanan yüksek faiz politikaları sebebiyle birçok işletme kapasitelerini düşünmek zorunda kaldı. Ne yazık ki şu an geldiğimiz noktada Kahramanmaraş'ta iplik tesisleri yüzde 40 kapasite kullanım oranıyla çalışıyor. Aynı zamanda ciddi anlamda verimlilik düşüşleriyle karşı karşıyayız, bunun en önemli sebeplerinden birisi çok yoğun istihdam problemi var. Fabrikalar istihdam ettikleri mavi yakalı personeli işe alıyorlar, bu istihdam çok kısa bir süre devam ediyor, sadece bir-iki ay çalışıyor sonra işi bırakıp gidiyorlar ve bunlar büyük bir verimlilik kaybına sebebiyet veriyor."

"Durmayacağız, çalışacağız"

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı da yaklaşık 3 hafta önce ihracatla ilgili kentte kendi şirketi dahil 10 firmanın altın ile ödüllendirildiğini söyledi.

Bu durumun kent için gurur verici olduğunu ifade eden Narlı, "Bu sadece bizim başarımız değil, bizimle beraber çalışan iş arkadaşlarımızın da başarısı. Depremden hemen 15 gün sonra bizim o iş arkadaşlarımız bizimle beraber büyük bir aksiyon aldı ve fabrikalarımızı hızlıca ayağa kaldırdılar. Bu sadece sanayicinin başarısı değil onlarla beraber yaptığımız güzel çalışmaların eseridir. Onun için biz durmayacağız çalışacağız, başaracağız bunu bir daha başaracağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Finans, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'tan 501 milyon dolar tekstil ihracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:11:01. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'tan 501 milyon dolar tekstil ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.