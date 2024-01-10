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Kahta Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 107,5 Zam Yapıldı - Son Dakika
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Kahta Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 107,5 Zam Yapıldı

Adıyaman'ın ilçesi Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediye çalışanlarının maaşlarında yüzde 107,5 zam ile 31 bin 26 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Saadet Partili Kahta Belediyesi, Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası ve Bem-Bir-Sen ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesiyle ilgili olarak belediye çalışanlarının maaşlarında önemli bir artışa gidildiğini duyurdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışanlara, ek ödeme ile maaşlar 32 bin 276 TL. 4/D İşçi Kadrolu çalışanlara, yüzde 105 zam ile memur maaşına denk gelecek şekilde 45 bin TL. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nda 2 bin TL, Kurban Bayramı'nda ise 3 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı belirtildi.

Kahta Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 107,5 Zam Yapıldı
10.01.2024 - 10:49,
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Adıyaman'ın ilçesi Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediye çalışanlarının maaşlarında yüzde 107,5 zam ile 31 bin 26 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Saadet Partili Kahta Belediyesi, Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası ve Bem-Bir-Sen ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesiyle ilgili olarak belediye çalışanlarının maaşlarında önemli bir artışa gidildiğini duyurdu.

Kahta Belediyesi Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı & Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Hasan Kılınç ve Bem-Bir-Sen Adıyaman Temsilcisi Mahmut İnan arasında sözleşme imzalandı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Mesai arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyiz. Kahta Belediyesi olarak şirket çalışanlarımıza en düşük asgari maaşı yüzde 107,5 zam ile 31 bin 26 TL olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışanlara, ek ödeme ile maaşlar 32 bin 276 TL. 4/D İşçi Kadrolu çalışanlara, yüzde 105 zam ile memur maaşına denk gelecek şekilde 45 bin TL. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nda 2 bin TL, Kurban Bayramı'nda ise 3 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
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İbrahim Yusuf Turanlı, Hizmet İş Sendikası, Adıyaman, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahta Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 107,5 Zam Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahta Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 107,5 Zam Yapıldı - Son Dakika
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