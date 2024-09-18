Kahverengi Kokarca Fındık Üretimini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kahverengi Kokarca Fındık Üretimini Tehdit Ediyor

Kahverengi Kokarca Fındık Üretimini Tehdit Ediyor

Samsun'da kahverengi kokarca zararı fındık üretimini olumsuz etkiliyor, çiftçiler kaygılı.

18.09.2024 18:04
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Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde, son yıllarda hızla yayılan kahverengi kokarca zararlısının fındık bahçelerine verdiği zarar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşanıyor.

Fındıkta önemli hasara neden olan kahverengi kokarca böceği, üretimin verimini ve kalitesini düşürdüğü gibi fiyatların da önemli ölçüde düşmesine yol açtı. Üreticiler, ellerinde kalan çürük fındıkları satmakta büyük güçlük çekerken, zararlıya karşı yeterli mücadele yöntemlerinin devreye sokulmaması durumunda önümüzdeki yıllarda daha büyük kayıplar yaşanabileceği endişesini taşıyor.

"Gelecek Sezonda Risk Altında"

Kokarca zararlısına karşı etkin önlemler alınmazsa önümüzdeki sezonun da büyük risk altında olduğunu ifade eden Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Çürük fındıklar nedeniyle bu yıl elde edilen kazançlar maliyetleri karşılamıyor. Üreticilerimiz bir sonraki sezonda da benzer kayıplarla karşılaşmaktan korkuyor" dedi.

Aydemir, Terme sınırlarında bulunan köylerdeki fındık bahçelerinde yoğun olarak görünen kokarca nedeniyle çiftçilerin çoğunluğunun bahçeye girmediğini belirterek, zararlıya karşı sürdürülebilir bir çözüm bulunmaması halinde üreticilerin, fındık üretiminden tamamen vazgeçme noktasına gelebileceğine dikkat çekti.

Kokarcaların yoğun şekilde etkilediği bahçelerde verimin 10-12 randımana kadar düştüğünü ve bu nedenle çiftçilerin büyük bir zarar yaşadığını vurgulayan Aydemir, çiftçilerin yaşadığı sıkıntının çözümü için atılacak adımların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kokarca zararlısının vurduğu fındıkları satmaya çalışan üreticilerin, alıcı bulmakta ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Aydemir, "Tüccarlar düşük randımanlı ve kalitesi bozulmuş fındıkları almak istemiyor. Çürük fındıkların fiyatlarının kabul edilemeyecek seviyelere düşmesi, zaten yüksek maliyetlerle üretim yapan çiftçileri daha da zor duruma sokuyor. Fındık işçiliği, gübre, ilaç ve patoz gibi temel üretim masraflarını bile karşılayamayan üreticilerimiz gelecek sezonlar için kaygılı" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Ekonomi, samsun, Güncel, Tarım, Terme, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahverengi Kokarca Fındık Üretimini Tehdit Ediyor - Son Dakika

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