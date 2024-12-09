Kahverengi Kokarca ile Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Protokolü İmzalandı

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Protokolü İmzalandı

Ordu'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için protokol imzalandı, ilaçlama çalışmaları sürecek.

09.12.2024 14:41
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Ordu'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen 'Kahverengi Kokarcayla Mücadele Projesi'nin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, DOKAP desteğiyle başlatılan proje kapsamında kışlak ilaçlamaları ve şehir merkezindeki mücadele faaliyetleri devam edecek. Valilik Toplantı Salonunda, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirilen protokol imza töreninde, kahverengi kokarca zararlısının yol açtığı sorunlar ve mücadelenin önemine dikkat çekildi.

"Kokarca ile epeyce uğraşmamız gerekecek"

Programda konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, kahverengi kokarcanın ciddi bir zararlı olduğuna değinerek, "Son bir yıldır özellikle bizim sadece varlığından haberdar olduğumuz değil, varlığını bir yanıyla sonlandırmaya çalıştığımız bir musibet diye adlandırdığımız, fındıkta da ciddi rekolte kayıplarına, zararlarına neden olmuş, bizimde uğraş alanlarımızın bu yönüyle fındıkçı bir şehirde ilk sırasında gelen bir husustur. Dolayısıyla Kokarcayla mücadele başlığı altında yapılacaklar sınırlı değil. Epeyce uğraşmamız gerekecek. Kısa vadede bugünden yarına herhangi bir şey yaparak sonlandıracak bir iş gibi de görünmüyor. Yapabileceğimiz aklımızın erdiği, gücümüzün yettiği ne varsa hem de güçlerimizi birleştirerek yapma konusunda bize ciddi sorumluluklar da veriyor. Bugün imzalanacak protokol güçlerimizi birleştirerek yapmanın bir örneğini oluşturuyor. DOKAP, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odalarımız bu konuda bir iş birliği içerisinde oldular" dedi.

"Topyekun mücadele ile en aza indirmeyi hedefliyoruz"

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, kokarca zararlısının zarar verdiği 11 il arasında Ordu'nun ilk sırada yer aldığını söyledi. Gültekin, "Fındık başta olmak üzere her yerde kokarcanın zararını görüyoruz. Artık, tüm Türkiye'ye yayıldığını görüyoruz. Topyekun mücadele ile zarar en aza inecektir" ifadelerine yer verdi.

"70 binden fazla kışlak ilaçlandı"

Kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde 70 binden fazla kışlakta ilaçlama yapıldığı ve çalışmaların devam ettiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise "15 ilçede çalışmalar devam ediyor. Çamaş ilçesinde birinci tur ilaçlama tamamlandı. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza bir proje teklifimiz olmuştu. Bugün burada protokolünü imzalayacağımız bu projeyle de şubat-mart ayları döneminde yapacağımız ikinci tur ilaçlamanın burada kullanılacak ilaçlamanın tamamını karşılayacağız. Proje, yüzde 50 DOKAP ve yüzde 50 bakanlığımız kaynakları ile uygulanacak. Ordu genelinde kararlılıkla sürdürdüğümüz bu çalışmanın sonucunda kahverengi kokarca popülasyonu minimize edeceğiz ve bu zararlının fındığımıza ve diğer tarım ürünlerine yapmış olduğu zararı en alt seviyeye düşüreceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin tarafından projenin protokolü imzalandı.

Toplantıya, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ve ilgililer de katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahverengi Kokarca ile Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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