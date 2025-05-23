Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Yenilikçi Gübrenin Rolü

Kahverengi kokarcaya sıvı balık gübreli önlem

Balık atıklarından elde edilen organik sıvı tarım gübresi bitkilerin hem verimini arttırıyor hem de zararlılardan koruyor

Sıvı balık gübresi kırmızı örümcek ve beyaz sinekten sonra kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılacak

GİRESUN - Giresun'da balık atıklarından üretilen sıvı tarım gübresi, bitkilerin hem verimini arttırıyor hem de zararlılardan koruyor.

İş insanı Hakan Umar ve üretici Hamdi Akman, balık atıklarından elde ettikleri sıvı gübre ile tarım sektöründe dikkat çekici bir yeniliğe imza attılar. Hakan Umar, sıvı balık gübresinin üretimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Balığın uzun süre fermente edilmesiyle balık yağı ayrıştırılıyor ve yüksek oranda fosfor elde ediliyor. Ardından solucan gübresinden potasyum ve ısırgan gibi bitkilerden azot üretimi yapılıyor. Elde edilen içerikler, kullanılacak ürüne göre beş litrelik bidonlara konularak satışa sunuluyor. Ürünler yalnızca gübre olarak değil, zararlı canlılara karşı doğal bir mücadele yöntemi olarak da işlev görüyor" dedi.

Akdeniz'deki seralardan sonra Karadeniz'de fındığın düşmanı kokarcayla mücadelede de kullanılıyor

"Deneme yanılma yöntemiyle yıllar içerisinde geliştirdiğimiz sıvı balık gübresi şuan Antalya'daki seralarda kullanılıyor" diyen Umar "Antalya'daki seralarda kırmızı örümcek, beyaz sinek, kelebek ve tuta gibi zararlıları öldürerek uzaklaştırıyor. Aynı şekilde Karadeniz'de fındık bahçelerinde kokarca dediğimiz bir zararlı var. Kokarcayı da öldürdüğünü ve bahçelerden uzak tuttuğunu gördük. Bu zararlıya karşı da etkili. Balık yağı, bu canlıların trake denilen solunum antenlerini tıkayarak ölümlerine neden oluyor. Ayrıca, balık gübresinin yıkama usulüyle uygulanması, zararlıların bahçeye yeniden gelmesini önlüyor" şeklinde konuştu.

Doğal koruma, yüksek verim sağlıyor

Tarım ürününde zararlılara karşı koruma sağladığı gibi verimi de artırdığını ifade eden balık gübresi üreticilerinden Hamdi Akman ise "Amacımız organik ve mineral içeriği dengelenmiş bir gübre üretmek. İnsanların organik gübreye dönmesini istiyoruz. Bu ürün sayesinde fındık, domates ve diğer tarım ürünlerinde verim yüzde 70'e kadar artıyor. Hem doğal hem de etkili bir tarım ürünü olarak öne çıkan yerli üretim sıvı balık gübresi, çiftçilerin dikkatini çekiyor. Zararlılara karşı kimyasal kullanmadan mücadele etmeyi sağlayan bu yöntemin sürdürülebilir ve sağlıklı tarım için önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.