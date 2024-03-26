Kakao fiyatında rekor artış - Son Dakika
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Ekonomi

Kakao fiyatında rekor artış

Kakao fiyatında rekor artış

Fildişi Sahili ve Gana'daki kakao fabrikalarının üretimi kısma veya durdurma kararı alması nedeniyle kakao fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Küresel arzdaki azalışın etkisiyle New York Ticaret Borsasında işlem gören mayıs vadeli kakaonun ton başına fiyatı bugün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10 bin 75 dolara ulaştı.

26.03.2024 15:35  Güncelleme: 15:38
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New York Ticaret Borsası'nda işlem gören mayıs vadeli kakaonun ton başına fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 4,6 yükselişle 10 bin 75 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

2 ÜLKEDEN KAKAO ÜRETİMİNİ DURDURMA KARARI

Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılayamadıkları için üretimi kısma veya durdurma kararı alması nedeniyle kakao fiyatları rekor kırmayı sürdürdü.

En önemli kakao üreticisi ülke olan Fildişi Sahili'nde hasadın önemli ölçüde azalması bekleniyor. Ülke, dünya kakao arzının yaklaşık yüzde 45'ini sağlıyor.

Nijerya ve Gana gibi diğer kakao üreticisi ülkelerde de verim beklentilerin oldukça gerisinde. Kakao çekirdeklerinin gelişimini etkileyen sıcaklık ve kuraklık nedeniyle nisan ayında başlayacak ara hasadın da geçen yıla göre düşük seviyede olacağı tahmin ediliyor.

Çikolataseverlere kötü haber! Kakao fiyatlarında tarihi rekor
Çikolataseverlere kötü haber! Kakao fiyatlarında tarihi rekor
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kakao fiyatında rekor artış - Son Dakika

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