Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Balıkesir ve Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Balıkesir ve Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Balıkesir ve Çanakkale\'de ziyaretlerde bulundu

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Balıkesir ve Çanakkale'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) projelerini inceledi. Şimşek, Bigadiç ve Havran'da yapılan turizm ve alternatif turizm projelerini yerinde inceledi. Ayrıca, Çanakkale'de Troya Müzesi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nı ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı.

28.05.2024 13:41
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Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Balıkesir ve Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu.

Genel Müdür Şimşek, 2 günlük ziyaret kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) uzmanları ile toplantı gerçekleştirdi.

Ajansın bölgede yürütmüş olduğu projeleri yerinde inceleyen Ahmet Şimşek, ajans birim başkanları, uzmanlar ve diğer personeller ile yapmış olduğu toplantılarda, GMKA'nın faaliyetleri ve programları, hayata geçirilen projeler, bölgede olan gelişmeler ve olası çalışmaları hakkında bilgi aldı.

GMKA Genel Sekreter Onur Adıyaman'ın eşlik ettiği, bölgede hayata geçirilen projelere saha ziyaretlerinde de bulunan Şimşek, uygulayıcı proje sahipleri ile görüşmeler gerçekleştirerek projelerin çıktıları inceledi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde içerisinde turizm amaçlı 12 adet taş ev, 1 köy konağı, 1 köy kahvesi yapımının gerçekleştirilmiş olduğu Bigadiç Belediyesinin yararlanıcı olduğu "Markalaşma Yolunda Bigadiç" ve "Bigadiç Alternatif Turizm Destinasyonunu Güçlendirme" isimli iki farklı destek alan projeyi yerinde inceleyen Şimşek, ardından Havran'da, Havran Belediyesi'nin yararlanıcı olduğu arasta Havran sokak sağlıklaştırmasının yapıldığı ve Seyitonbaşı Müze-Kafe yapım işinin yer aldığı " Osmanlı'dan Yadigar Saklı Cennet: Havran" isimli projeyi yerinde inceledi.

Şimşek, Havran'da 2025 yılında tamamlanması beklenen doğa oteli ve konaklama ünitelerinin yapılacağı, uluslararası standartlara uygun karavan kampı alanının yapılacağı, su sporları malzemeleri, yüzer iskelenin içerisinde yer alacağı "Havran Su Sporları Merkezi ve Karavan Kampı" isimli projenin uygulanacağı alanı gezdi, bölgedeki diğer yatırım alanlarını da ziyaret etme fırsatı buldu.

Genel Müdür Şimşek, ziyaretin ikinci gününde GMKA Çanakkale Yatırım Destek Ofisi personelleri ile bir araya geldi.

GMKA'dan proje desteği alan Çanakkale'deki Troya Müzesi ziyaret eden Ahmet Şimşek, "3D Projeksiyon Mapping" isimli proje için Troya Müzesi'nde incelemelerde bulunuldu, müzede yer alan tarihi eserleri inceledi.

Çanakkale destinasyon yönetim stratejisi ve kent markası oluşturulması, yerel turistik ürünlerin satışına yönelik olarak eski Çanakkale Liman Başkanlığı hizmet binasının tadilatının tamamlanarak "Çanakkale Store"a dönüştürülen Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin yararlanıcı olduğu "Çanakkale, Destinasyon Yönetimi ile Markalaşıyor" isimli proje ziyareti gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını da ziyaret eden Şimşek, Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan tüm gemilerin sualtında mevcut konumlarının tespit edilmesi, bir batık envanterinin oluşturulması ve H.M.S. Majestik Batığı'nın dalış turizmine açılması ile tamamlanan "H.M.S Majestik Batığı'nın Dalış Turizmine Açılması Projesi" hakkında bilgiler aldı.

Başkanlığın yararlanıcısı olduğu SOGEP projesi olan, Eceabat'ın Seddülbahir köyünde tıbbi aromatik bitki üretimi ve işlenmesi, köylü kadın ve gençlerin tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda sertifika alması sağlanan "Tarihi Alan Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor" projesi hakkında alınan bilgi alan Ahmet Şimşek, ziyaret sonrası kentten ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Balıkesir ve Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Balıkesir ve Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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