Kalp Ameliyatlarında Yenilikçi Yöntemler

Ekonomi

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp ameliyatlarında küçük kesi ve kalbi durdurmadan yapılan müdahalelerin hastalara önemli avantaj sağladığını belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, gelişen teknolojiyle kalp ameliyatında yaşanan yenilikçi yaklaşımlar, daha az kan kaybı yaşanması ve tedavi sürenin kısalması gibi birçok avantaj sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Cengiz Köksal, yenilikçi yaklaşımlardan kalbi durdurmadan küçük kesi ile yapılan kalp ameliyatlarında, hastaların daha hızlı iyileştiğini ve daha konforlu bir tedavi süreci geçirdiğini vurguladı.

Kalp ameliyatlarının küçük kesiyle yapılmasının enfeksiyon riskini azalttığını, hastaların daha az kan kaybı yaşadığını ve hastanede kalış sürelerinin kısaldığını belirten Köksal, "Küçük kesiyle yapılan kalp ameliyatları, hastaların günlük hayatlarına daha hızlı dönmelerini sağlıyor. Ayrıca, kalbi durdurmadan yapılan müdahaleler, hastaların hayati risklerini önemli ölçüde azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Koroner bypass, mitral ve triküspit kapak ameliyatlarını küçük kesiyle ve kalbi durdurmadan gerçekleştirdiklerini kaydeden Köksal, hastalarının yüzde 90'ını bu yöntemle tedavi ettiklerini, hastaya konfor sunan bu yenilikçi yöntemler için belli bir cerrahi birikim ve tecrübenin gerektiğini bildirdi.

"Almanya ve Amerika'daki hastalarla aynı konforla tedavi ediliyor"

Kalp cerrahisinde başarı oranlarının Avrupa ve Amerika'daki standartlarla benzer olduğuna değinen Köksal, "Hastalarımız, Almanya ve Amerika'daki hastalarla aynı konforla tedavi ediliyor. Özellikle yaşlı ve ek hastalıkları bulunanlar için küçük kesiyle yapılan kalp ameliyatları, çok daha faydalı. Bu yöntemle ameliyat sonrası iyileşmenin daha hızlı olduğunu görüyoruz. Hastalar enfeksiyon riskiyle daha az karşılaşıyor. Yaşlı hastalarımız, kalp ameliyatlarını daha hızlı atlatıyor, günlük yaşantılarına çabucak dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle akciğer hastalıkları olan yaşlı hastalar için bu yöntemleri önerdiklerini belirten Prof. Dr. Köksal, kalbi durdurmadan yapılan ameliyatların bu kategorideki hastaların ameliyatlarında çok değerli bir yöntem haline geldiğine değindi.