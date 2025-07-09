KAMİAD: SGK Borç Sınırı Sektörü Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

KAMİAD: SGK Borç Sınırı Sektörü Tehdit Ediyor

KAMİAD: SGK Borç Sınırı Sektörü Tehdit Ediyor
09.07.2025 15:36
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KAMİAD Başkanı Adıgüzel, SGK borç sınırının düşük olmasının yüklenicileri dışladığını vurguladı.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkanı Ali Adıgüzel, kamu ihalelerinde uygulanan SGK borç sınırının sektörün sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirterek, 5 bin TL gibi düşük tutarların bile yüklenici firmaların kamu projelerinden dışlanmasına neden olduğunu açıkladı.

KAMİAD Genel Başkanı Adıgüzel 1 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliği'ne göre SGK'ya kesinleşmiş borcu 5 bin TL'yi aşan firmalar kamu ihalelerine katılamadığını belirterek, uygulamanın reel sektörün içinde bulunduğu ekonomik şartlarla uyuşmadığını ve birçok firmanın ciddi mağduriyet yaşadığını kaydetti. Adıgüzel, "İş yapan firmaların bir kısmı, sadece küçük ve geçici SGK borçları sebebiyle büyük ölçekli kamu projelerine teklif bile veremiyor," dedi.

"Sektör Daralabilir, Kamu Hizmetleri Aksayabilir"

Adıgüzel, teknik ve mali yeterliliğe sahip firmaların dışlandığı bu sistemin kamu projelerinin kalitesini ve rekabet ortamını olumsuz etkilediğine de dikkat çekerek, uygulamanın kamunun hizmet üretme kapasitesini de zayıflatabileceğini ifade etti. GENEL başkan Adıgüzel, "Birkaç bin liralık borçlarla firmalar devre dışı bırakılıyor. Bu sürdürülebilir değil" ifadelerini kullandı.

Ali Adıgüzel, KAMİAD, kamu ihalelerinde daha adil ve ekonomik gerçeklere uygun bir değerlendirme yapılması için şu düzenlemeleri önerdi:

"SGK borç sınırının artırılarak ekonomik enflasyonla orantılı hale getirilmesi. Yapılandırılmış veya itiraz edilmiş borçların "kesinleşmiş borç" sayılmaması.

'Borcu yoktur'belgesinin sadece teklif anında değil, değerlendirme süreci içinde de geçerli kabul edilmesi. 5 bin TL altı borçların ihale dışı bırakma sebebi olmaktan çıkarılması. EKAP sisteminde teklif öncesi uyarı sistemi ve teknik güncellemelerin yapılması."

Adıgüzel, mevcut sistemin piyasa dengesini bozduğunu, yüklenici sayısını azalttığını ve kamu projelerinde rekabeti sınırladığını belirtti.

KAMİAD Başkanı Adıgüzel, başta Kamu İhale Kurumu olmak üzere ilgili tüm mercilere çağrıda bulunarak, kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı ve ekonomik sürdürülebilirlik için düzenlemenin gözden geçirilmesini istedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Ali Adıgüzel, Politika, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KAMİAD: SGK Borç Sınırı Sektörü Tehdit Ediyor - Son Dakika

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