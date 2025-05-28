Kamil Koç, Filoyu 20 Yeni Otobüsle Güçlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Kamil Koç, Filoyu 20 Yeni Otobüsle Güçlendirdi

28.05.2025 11:51
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Kamil Koç, 20 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 otobüs alarak filosunu yeniledi.

Kamil Koç araç filosunu, 20 Mercedes-Benz Türk Tourismo 16 2+1 model otobüs ile güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kamil Koç, sektördeki öncülüğünü yalnızca geniş hizmet ağıyla değil, aynı zamanda araç filosundaki kalite ve teknoloji seviyesiyle de sürdürüyor.

Global iş ortağı Flix'ten aldığı güçle hizmet kalitesini Türkiye'nin dört bir yanına taşımaya devam eden Kamil Koç, yeni araç yatırımı kapsamında, filosunu toplam 20 adet Tourismo 16 2+1 model araçla güçlendirdi.

Kamil Koç'un, Mercedes-Benz Türk Koluman Bayisi aracılığıyla satın aldığı yeni otobüsler, Ankara'da düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene, Kamil Koç Otobüsleri AŞ Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Çağatay Kepek, İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Türkay Saltık, Otobüs Grup Satış Müdürü Fevzi Kaplan ile şirketlerin yönetici ve çalışanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Otobüsleri AŞ Genel Müdürü ve CEO'su Çağatay Kepek, hizmet kalitelerini Türkiye'nin her yerine taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Kamil Koç olarak 100. yıl hedefleri doğrultusunda yolcu memnuniyetini ön planda tutarak, konforlu ve kaliteli seyahat deneyimine yatırım yapmaya devam ettiklerini aktaran Kepek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir taraftan yeni işbirlikleriyle hizmet kalitemizi ülkemizin dört bir yanına taşırken, diğer yandan da filomuzu en son teknolojiyle donatılmış araçlarla yenileyerek yolcularımıza benzersiz bir seyahat deneyimi sunmaya gayret ediyoruz. Bugün de bu yaklaşım doğrultusundan sektörünün küresel markası Mercedes-Benz Türk otobüsleriyle bu yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Kepek, Mercedes-Benz Türk'ün, yolcu ve kaptan memnuniyetini odağına alan teknolojileriyle küresel ölçekte fark yaratan bir marka olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle yolculukların vazgeçilmezi haline gelen ve bugün filomuza kattığımız yeni Tourismo modeli, yolcu konforunu, dayanıklılığı ve sürüş teknolojilerini bir arada sunan özellikleriyle seyahat sektörünün ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt veriyor. Yeni otobüslerimizin, yolcularımıza sunduğumuz yüksek hizmet standartlarımızı daha da ileriye taşımamızda bize önemli katkılar yapacağına inanıyoruz. Filomuza değer katan yeni yıldızlarımızın markamıza ve tüm yolcularımıza hayırlı olmasını dileriz."

"Sektörde değer üretiyor, bu değerler ile yolumuza devam ediyoruz"

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy da müşterilerin ve kaptanların beklentilerini ürünlerine yansıtmak için çalıştıklarını aktardı.

Kamil Koç ile geçmişten bugüne uzanan iş ortaklıklarının, bu anlayışın güzel bir örneği olduğunu kaydeden Aksoy, "Markamıza duydukları güven ve iş ortaklığımıza verdikleri değer için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Biz her zaman neleri daha iyi yapabiliriz, her geçen gün kendimizi nasıl daha ileriye taşıyabiliriz ve araçlarımızla kaptanlarımıza, müşterilerimize, yolcularımıza 'nasıl daha iyi hizmet sunabiliriz'in çabası içerisinde oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, teslimatını gerçekleştirdikleri otobüslerin, şehirler arası yolcu taşımacılığında yüksek konfor, güvenlik ve işletme verimliliği gibi önemli kriterleri üst düzeyde karşılayacak şekilde üretildiğini belirterek, araçların, Kamil Koç'un hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyeti vizyonuna katkı sunacağına yürekten inandığını ifade etti.

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Türkay Saltık da Mercedes-Benz Türk'ün yetkili bayisi Koluman Motorlu Araçlar olarak, güçlü mirasları, yenilikçi yaklaşımları ve müşteri odaklı iş modelleriyle müşterilerin daima yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Saltık, "Sektörde değer üretiyor, bu değerler ile yolumuza devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu önemli teslimatta bunun altını bir kez daha çiziyor, Türkiye'nin her bölgesinde seyahat eden yolculara hizmet kalitesini ulaştıran kıymetli iş ortağımız Kamil Koç'a yeni araçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kamil Koç, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamil Koç, Filoyu 20 Yeni Otobüsle Güçlendirdi - Son Dakika

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