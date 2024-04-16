Kamil Koç, Kırcaali ile İzmir arasında karşılıklı seferlere başladı

Ekonomi

Kamil Koç, Bulgaristan'da Türklerin yoğunlukta yaşadığı Kırcaali ile İzmir arasında karşılıklı seferlere başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan itibarıyla başlatılan seferler, haftanın 7 günü, tek sefer üzerinden gerçekleştiriliyor. İzmir'den hareket eden Kamil Koç aracı, Çanakkale'ye uğradıktan sonra sınır kapısından geçerek, önce Bulgaristan Hasköy şehrine, oradan da Kırcaali'ye ulaşıyor.

Kırcaali seferlerini kendi otobüsleriyle gerçekleştiren Kamil Koç, ayrıca 2022 yılında başlattığı Sofya seferlerini de artırma kararı aldı. Firma, günde bir kez düzenlediği Sofya seferlerinin sayısını da ikiye çıkarttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, Avrupa'daki seyahat ağlarını genişletmek adına önemli bir adım attıklarını belirtti.

Kepek, yurt içinde ve yurt dışında seyahat ağlarını genişletmeye dönük çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Kamil Koç'un hizmet kalitesini Avrupa'da daha fazla noktaya ulaştırmak adına bu kez seyahat ağımıza Bulgaristan'ın önemli bir şehrini daha ekledik. İzmir- Kırcaali arasında başlattığımız yeni seferlerle birlikte Avrupa'da hizmet verdiğimiz nokta sayısı da 4'e yükselmiş oldu. Haftanın 7 günü karşılıklı seferler düzenleyeceğimiz Kırcaali ile hem tarihsel hem de turizm ve ticaret açısından çok uzun yıllara dayanan köklü bağlarımız var. Attığımız bu adımın, bu bağların daha da gelişip, güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Yeni seferleriyle birlikte, iki yıl önce başlattıkları Sofya seferlerinin sayısını da gelen talep doğrultusunda artırma yoluna gittiklerini belirten Kepek, "Turizm sezonu öncesi attığımız bu adımın hem markamıza ve yol arkadaşlarımıza hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelesini kullandı.