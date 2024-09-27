Kamil Koç, Outdoor Ödüllerinde Ödül Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kamil Koç, Outdoor Ödüllerinde Ödül Aldı

Kamil Koç, Outdoor Awards 2024'te 'Outdoor'a Değer Katan Karayolu Ulaşımı Markası' seçildi.

27.09.2024 15:17
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Kamil Koç, "Outdoor Awards 2024"te "Outdoor'a Değer Katan Karayolu Ulaşımı Markası" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Outdoor Türkiye Platformu tarafından 3'üncüsü düzenlenen organizasyonda bu yıl 42 kategoride öne çıkan markalar yarıştı. Outdoor Awards kapsamında ilk etapta, birçok parametrede doğaya fayda sağlamaya emek harcayan markaları Outdoor Türkiye Platformu'nun 30 binden fazla üyesi tarafından değerlendirildi.

İlk aşamayı geçen başarılı markalar daha sonra Out The Door yaşamı benimsemiş kanaat önderlerinden oluşan Şöhret Pakiş başkanlığındaki jüri tarafından ikinci değerlendirmeye alındı.

Kamil Koç hem halk oylaması hem de jüri değerlendirme süreçlerinin sonucunda "Outdoor'a Değer Katan Karayolu Ulaşımı Markası" seçildi. Türkiye'nin çevre dostu markaları, ödüllerini Outdoor Fest'in başladığı Nefes Orman/ Çekmeköy'de düzenlenen özel bir etkinlikle ödüllerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Jan Sarıgül Işık, çevre dostlarınca ödüllendirilmekten çok mutlu olduklarını belirtti.

Işık, sürdürülebilirlik, doğa, çevre gibi konuların gerek bireysel gerekse de marka olarak özel hassasiyet gösterdikleri konular olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle salgın sonrası bu konular artık yol arkadaşlarımız için de önemli bir tercih sebebi olarak öne çıkmaya başladı. Kamil Koç olarak biz de bu talepler doğrultusunda yatırımlar yapmaya, buna yönelik çalışmalar yürütmeye başladık. Özellikle son teknolojiye sahip çevreci araçlarımızla hizmet verdiğimiz güzergahlarda yol arkadaşlarımızın doğanın en güzel ve en yalın haline tanıklık etmelerini sağlıyoruz. Bununla birlikte doğa dostu bir şirket olarak kendi bünyemizde de kağıt kullanımından geri dönüşüm ürünlerine kadar hayata geçirdiğimiz çalışmalarla hem çalışanlarımız hem de yol arkadaşlarımız için farkındalık yaratmaya gayret ediyoruz. Amacımız, doğa dostu adımlarla geleceğe katkı yapmak ve çocuklarımıza daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak."

Türkiye'nin ilk seyahat markası olarak tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da "ilk" olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Işık, "Bugün de böylesine güzel bir organizasyonda çevre dostları tarafından 'Outdoor'a Değer Katan Karayolu Ulaşımı Markası' olarak seçilmekten çok mutluyuz. Ülkemizin en çok tercih edilen firması olarak bundan sonra da yine topluma ve insana dokunan çevre dostu çalışmalarımızla doğada iz bırakmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Kamil Koç, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamil Koç, Outdoor Ödüllerinde Ödül Aldı - Son Dakika

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