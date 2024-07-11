Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Kaya: 'Kamuda 3+1 olan zorunlu görev süresi sistemi 1+1 olsun' - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Kaya: 'Kamuda 3+1 olan zorunlu görev süresi sistemi 1+1 olsun'

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, kamu personellerinin zorunlu görev süresi olan 3+1 sistemini aile bütünlüğünün sağlanması için 1+1'e dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Kaya, bu konuda hazırlanan raporu ilgili mercilere ilettiklerini ve yapılan ankete göre çoğunluğunun bu sistemin aile bütünlüğünü ve mali haklarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

11.07.2024 20:27
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Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Kaya: "Kamuda 3+1 olan zorunlu görev süresi sistemi 1+1 olsun"

ANKARA - Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, "Kamu personellerinin zorunlu görev süresi olan 3+1 sistemini aile bütünlüğünün sağlanması için 1+1'e dönüştürelim" dedi.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Kaya, açıklamasında kamuya giren sözleşmelilerin 3 yıl çalışmanın ardından 1 yıl içerisinde kadroya alınması formülüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Kaya, 1 Temmuz 2019 yılında 3 + 1 modeline sisteminin getirildiğini ve yeni atanan bir memurun 4 yıl boyunca tain hakkının olmadığını belirterek, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığında, Sağlık Bakanlığı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, Adalet Bakanlığında yani hemen hemen tüm devlet kurumlarında yeni atanan biri 3 + 1 yani 4 yıl boyunca görev yapmak zorunda. Oysa ki ya bizler devlet memuru olduğumuzda bir yıl aday memurluğumuzu doldurduktan sonra kadrolu memur statüsüne geçtik ve bütün özlük haklarımızı bütün mahalle haklarımızı kullanabildik. Fakat ne yazık ki bu sistemde atanan hiç kimse şu an bu haktan yararlanamıyor. Artık bu mağduriyet gerçekten anlatılabilecek bir durumda değil. 10 binlerce insan bu mağduriyetin değişmesi için bu mağduriyetin sona ermesi için bu sistemin revize edilmesi için bizlere ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Hazırladığımız raporu Cumhurbaşkanlığına, TBMM'ye ve bakanlıklara ilettik"

Bu sistemi değiştirmek adına konfederasyon olarak harekete geçtiklerini dile getiren Kaya, "Bu sistemi değiştirebiliriz dedik. Daha önce oldu yine olabilir. 4 5 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemizde bulunan tüm sendikaları dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını, hukukçuları, akademisyenleri davet ederek Ankara'da bir şura düzenledik ve bu şura neticesinde oluşturduğumuz imzaladığımız bir mutabakat metni var. Bu mutabakat metninde 'anayasaya aykırı olan maddeler var mı? Bu sistemde bu çalışma sistemin ne gibi zorluklar getiriyor' diyerek hemen akabinde burada bir rapor oluşturduk. Bu raporu Cumhurbaşkanlığına, TBMM'ye, bakanlıklara gidip ilettik derdimizi anlattık" açıklamasında bulundu.

"Aile bütünlüğünün sağlanması için bu sistemi 1+1'e dönüştürelim"

Türkiye'de 300 bin devlet memurunun bu 3+1 sistemi çerçevesinde görev yaptığını hatırlatan Kaya, "Bu sistemin sürdürülebilir bir hale gelmesi için yuvaların dağılmaması için, boşanma oranlarının artmaması için, aile bütünlüğünün sağlanması için bu sistemi 1+1'e dönüştürelim. Daha önce 4+2'iydi, 3+1 oldu, bugün 3+1'de 1+1 olabilirdi. Herkese derdimizi anlattık, bir rapor hazırladık, bir anket düzenledik. Bakın anket sonucu fehameti net bir şekilde gösteriyor. Düzenlediğimiz ankete 12 bin kişi katıldı. Onu belirtmek istiyorum. 12 bin kişi bu ankete katıldı ve sonuçlara bakıldığında yüzde 95,2'si 'aile bütünlüğümü olumsuz etkiliyor' diyor. Boşanmanın bir nedeni olarak görülebilir mi denildiğinde 'evet görülebilir' cevabı alındı. Yüzde 97,8 'mali ve özlük haklarımı olumsuz etkiliyor' diyor. Yüzde 66,9'u 'bu sistem ayrımcılığa neden oluyor' diyor. Yüzde 68',i 3+1 yüzünden mobbing gördüğünü söylüyor. Yani diyor ki 'beni orada kadrolu olarak görmüyorlar, beni bir sözleşmeli sağlık çalışanı, sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli görev yapan bir memur gibi görüyorlar ve benim üzerimde bir mobbing oluşturuyorlar' diyor. Yani kişi mutlu bir şekilde işe gitmiyor. Huzurlu bir ortamda çalışmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Osman Kaya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Kaya: 'Kamuda 3+1 olan zorunlu görev süresi sistemi 1+1 olsun' - Son Dakika

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