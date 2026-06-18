Vergi borçlarına 72 aya kadar taksit imkanı başladı

Erzincan Defterdarı Ramazan Özdemir, kamuya olan vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik yeni düzenleme kapsamında mükelleflere 72 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlandığını bildirdi.

Özdemir, 16 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kamu borçlarının yıllık yüzde 29 faiz oranıyla 36, 48 ve 72 aya kadar taksitlendirilebileceğini belirtti.

Düzenlemenin özellikle mali sıkıntı yaşayan mükellefler için önemli kolaylıklar içerdiğini ifade eden Özdemir, mevcut yüzde 39 olan tecil faiz oranının yüzde 29'a düşürüldüğünü, böylece borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde azaltıldığını kaydetti.

Borcu 10 milyon lira ve altında olan mükelleflerden teminat talep edilmeyeceğini aktaran Özdemir, halen taksitlendirilmiş borcu bulunan vatandaşların da başvurarak kalan borçlarını yeni ve daha düşük faiz oranı üzerinden güncelleyebileceğini söyledi.

İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunlara bağlı şirketlerin borçlarının da doğrudan 72 taksite kadar bölünebileceğini belirten Özdemir, uygulamanın kamu kurumları açısından da önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti.

Düzenlemenin 5 Haziran 2026 tarihinden önce oluşan borçları kapsadığını vurgulayan Özdemir, başvuru süresinin 31 Ağustos 2026 tarihinde sona ereceğini bildirdi.

Vatandaşların başvurularını vergi dairelerine doğrudan yapabileceklerini kaydeden Özdemir, ayrıca posta yoluyla, Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden de müracaat edebileceklerini sözlerine ekledi. - ERZİNCAN