Kamu Denetim Dernekleri Platformu, denetim mensupları için adil özlük hakları istedi

Kamu Denetim Dernekleri Platformu Sözcüsü Talha Demirtaş, "Türkiye'de kamu yönetiminin etkinliği, kamu kaynaklarının korunması ve güçlü bir denetim sisteminin geleceğini konuşmak üzere bulunuyoruz. Bilindiği üzere kamu denetimi, devlet yönetiminin vazgeçilmez unsurudur" dedi.

Kamu Denetim Dernekleri Platformu; müfettiş, kontrolör ve denetçilerin özlük hakları, ekonomik ve sosyal hakları ile mesleki sorunları kamuoyuyla paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. 18 meslek derneğinin bir araya gelmesiyle oluşturulan platform, kamu denetiminin güçlendirilmesi ve denetim mesleğinin kurumsal itibarının artırılması amacıyla ortak sorunları konuşmak ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere bir araya geldi. Kamu Denetim Dernekleri Platformu Sözcüsü Talha Demirtaş, basın toplantısında gerçekleştirdiği açıklamada, "Bugün burada yalnızca bir meslek grubunun özlük haklarını değil, Türkiye'de kamu yönetiminin etkinliği, kamu kaynaklarının korunması ve güçlü bir denetim sisteminin geleceğini konuşmak üzere bulunuyoruz. Bilindiği üzere kamu denetimi, devlet yönetiminin vazgeçilmez unsurudur. Türkiye'de kamu denetiminin köklü bir devlet geleneği bulunmaktadır. Osmanlı dönemindeki teftiş ve mali denetim uygulamalarından Cumhuriyet döneminin modern denetim sistemine uzanan süreçte denetim, kamu yönetiminin hukuka uygun, şeffaf, hesap verebilir ve etkin biçimde yürütülmesinin temel araçlarından biri olmuştur" diye konuştu.

"Kamu denetim mesleği mensupları ciddi bir özlük hakkı sorunuyla karşı karşıyayız"

Müfettişlerin, kontrolörlerin, denetçilerin ve iç denetçilerin; Bakan, Kurum Başkanı, Genel Müdür, Rektör veya Belediye Başkanı gibi kamu kurumlarının en üst yöneticileri adına görev yapmakta olduğunu ve devletin denetim yetkisini temsil ettiğini belirten Demirtaş, "Bu onurlu mesleğin mensupları yalnızca hata arayan veya mevzuata aykırılık tespit eden kişiler değildir. Kamu kaynaklarını koruyan, usulsüzlükleri önleyen, kamu zararının ortaya çıkmasını engelleyen, idareye rehberlik eden ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayan bir kamu hizmeti yürütmektedirler. Dolayısıyla kamu denetiminin niteliği, yalnızca denetim elemanlarını değil, doğrudan doğruya devletin yönetim kapasitesini ve vatandaşın kamu yönetimine duyduğu güveni ilgilendirmektedir. Ancak bugün kamu denetim mesleği mensupları ciddi bir özlük hakkı sorunuyla karşı karşıyayız. Kamu denetim mensupları; ülkenin dört bir yanında, çoğu zaman ailelerinden ve ikametgahlarından uzakta görev yapmakta, yoğun çalışma temposu içerisinde önemli hukuki ve idari sorumluluklar üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.

"Talebimiz ayrıcalık değil, adalettir"

Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesleğin taşıdığı sorumluluk ile mevcut özlük hakları arasında giderek büyüyen bir dengesizlik ortaya çıkmıştır. Aynı eğitim ve kariyer süreçlerinden geçen, benzer nitelikte görev ve sorumluluk üstlenen kamu denetim meslek mensupları arasında özlük hakları bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Dahası, kamu denetim mensuplarının, görevleri gereği denetledikleri kurumlarda görev yapan bazı idari kadroların özlük haklarının gerisinde kalması, çalışma barışı ve hakkaniyet açısından yeniden değerlendirilmesi gereken bir tablo ortaya çıkarmıştır. Burada özellikle altını çizmek istiyoruz, biz başka kamu çalışanlarının haklarının azaltılmasını istemiyoruz. Tam tersine, kamu adına denetim görevi yapan meslek mensuplarının da görev, sorumluluk ve çalışma şartlarıyla uyumlu, adil ve hakkaniyetli özlük haklarına sahip olmasını istiyoruz. Talebimiz ayrıcalık değil, adalettir. Kamu Denetim Dernekleri Platformu olarak talebimiz açıktır, Kamu denetim meslek mensuplarının özlük hakları yeniden değerlendirilmelidir. Müfettiş, kontrolör, denetçi ve iç denetçilerin görev, sorumluluk, risk ve çalışma şartları dikkate alınarak adil bir özlük sistemi oluşturulmalıdır. Meslekler arasındaki hakkaniyetsiz farklılıklar giderilmeli; kamu denetim mesleklerinin statüsü ve kariyer yapısı güçlendirilmelidir. Denetim mesleğinin nitelikli insan kaynağı açısından cazibesi korunmalı; yetişmiş denetim personelinin meslekten uzaklaşmasına yol açabilecek sorunlar giderilmelidir. En önemlisi, kamu denetim meslek mensuplarının yıllar içerisinde zayıflayan mesleki itibarının ve statüsünün yeniden güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Çünkü güçlü bir denetim sistemi olmadan güçlü bir kamu yönetiminden söz etmek mümkün değildir. Bizler devlet terbiyesi, hukuk devleti ilkesi ve vazife bilinci içerisinde görev yapıyoruz. Bundan sonra da kamu kaynaklarının korunması, kamu yararının gözetilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunması için görevimizi tarafsızlık ve sorumluluk anlayışıyla sürdüreceğiz. Ancak beklentimiz şudur, devletimizin, kendi adına denetim yapan kamu denetim mensuplarının emeğine, sorumluluğuna ve fedakarlığına sahip çıkmasıdır."

İş Müfettişleri Derneği Başkanı Şamil Murat Keçeci ise, denetimin önemine dikkat çekerek, özlük haklarındaki yetersizlikten dolayı müfettişlik mesleğine talebin her geçen gün azaldığını söyledi.

18 dernek ortak çatı altında

Kamu Denetim Dernekleri Platformu çatısı altında buluşan 18 dernek ise şöyle:

Adalet Kontrolörleri Derneği, AFAD Denetçileri Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettişleri Derneği, Dernekler Denetçileri Derneği, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği, Hazine Kontrolörleri Derneği, İş Müfettişleri Derneği, Kültür ve Turizm Denetim Elemanları Derneği, Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği, Milli Eğitim Müfettişleri ve Merkez Örgütü Yöneticileri Derneği, Muhasebat Kontrolörleri Derneği, Sağlık Müfettişleri Derneği, Sanayi ve Teknoloji Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği, TRT Müfettişleri Derneği, Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Vergi Müfettişleri Derneği.