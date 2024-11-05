Kamu İhalelerinde AI Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kamu İhalelerinde AI Desteği

Rekabet Kurumu ve KİK, kamu ihalelerinde rekabet ihlallerini tespit için yapay zeka kullanacak.

05.11.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurumu ile Kamu İhale Kurumu (KİK) arasında imzalanan yeni işbirliği protokolüyle kamu ihalelerindeki rekabetçi risklerin ve olası ihlallerin tespitinde yapay zeka destekli teknolojilerden yararlanılacak.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, kamu alımları dünya genelinde ekonomik faaliyetlerin önemli kısmını oluşturuyor. OECD verilerine bakıldığında, birçok ülkede kamu alımlarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 12-15 seviyelerinde olurken kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 30'u bu alımlardan oluşuyor.

Türkiye'de ise kamu alımlarının GSYH içindeki payı yaklaşık yüzde 6 civarında bulunuyor. Merkezi yönetim bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 36'sı kamu alımlarından kaynaklanıyor. Bu kapsamda kamu ihalelerinde rekabetçi süreçlerin tesisi, kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamakla kalmıyor aynı zamanda piyasalarda fiyat oluşumunun sağlıklı işlemesine de katkıda bulunuyor.

Bu çerçevede, Rekabet Kurumu ve KİK arasında kamu ihalelerinde rekabet ortamının geliştirilmesi ve korunmasına yönelik işbirliği, yeni aşamaya taşındı.

Veri analizleri güçlendirilecek

KİK Başkanı Hamdi Güleç ile Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle arasında imzalanan protokolle iki kurum arasındaki işbirliği, tarafların kamu ihalelerindeki rekabetçi risklerin ve olası ihlallerin tespiti amacıyla yapay zeka destekli araçların geliştirilmesi, ortak istatistiksel modelleme ve analiz çalışmaları yürütülmesi yönünde genişletildi.

Rekabetçi ihale süreci, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının yanı sıra teşebbüsler için adil ve şeffaf bir yarışma ortamı yaratılmasını da sağlıyor. İhale süreçlerinde rekabeti engelleyen, danışıklı teklif verme veya ihaleleri paylaşma gibi yöntemlerle ortaya çıkan ihale kartelleri, bu süreci baltalayarak kamu zararına neden olabiliyor. İki kurum arasında imzalanan yeni işbirliği kapsamında Rekabet Kurumu ve KİK, bu tür ihlallerle mücadele için yapay zeka destekli teknolojilerden yararlanacak. Bu kapsamda özellikle ihale süreçlerindeki veri analizlerinin güçlendirilmesi ve olası ihlalleri resen tespit edebilecek yenilikçi araçların geliştirilmesi planlanıyor.

Rekabet Kurumu ve KİK ortak çalışması, kamu ihalelerinde rekabetin korunmasına, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına, ihale piyasalarında adil rekabet koşullarının sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik her iki kurumun kararlılığını ortaya koyarken bu adım aynı zamanda Türkiye'nin rekabetçi ve şeffaf ihale sistemiyle dünya ekonomileri arasında güçlü bir yer edinmesine de katkı sağlayacak.

Kaynak: AA

Kamu İhale Kurumu, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu İhalelerinde AI Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 İzmit’te Tüpraş Rafinerisi’nde patlama İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
20:53 Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
20:14 Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye’den tamamen çekildi Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi
20:06 Büyükşehir Ebru Gündeş’e ne kadar ödedi ABB, Mansur Yavaş’ın son talimatını açıkladı Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
19:23 Amedspor’un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 14:14:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kamu İhalelerinde AI Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.