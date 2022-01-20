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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırıldı - Son Dakika

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırıldı

20.01.2022 08:39
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2021 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 79,89) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2022'ye kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)1 Şubat 2022-31 Ocak 2023 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
Eşik değerler

MADDE 8

2.225.8244.004.034
3.709.7176.673.409
81.614.303146.815.969
Parasal limitler ve tutarlar

MADDE 3 (g)

18.619.20233.494.082
MADDE 13 (b)

242.832436.830
485.689873.705
4.047.6287.281.278
MADDE 21 (f)

404.732728.072
MADDE 22 (d)

121.405218.395
40.44372.752
MADDE 53 (j)/1

809.4961.456.202
MADDE 53 (j)/2

1.281.4382.305.178
7.68213.819
5.125.7689.220.744
15.37327.654
38.443.27169.155.600
23.06041.482
30.75055.316
MADDE 62 (h)

449.259808.172

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Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Kurumu, Gazete, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırıldı - Son Dakika
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