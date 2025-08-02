Kamu İşçileri İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Kamu İşçileri İçin Protokol İmzalandı

Kamu İşçileri İçin Protokol İmzalandı
02.08.2025 15:40
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600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi projesi başarıyla imzalandı.

KAMUDA çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanarak, protokol imzalandı.

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025-2026 dönemini kapsayan görüşmeler sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda imza töreni düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla basına kapalı yapılan törende; Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) arasında protokol imzalandı.

'EN GÜZEL SÖZLEŞME, MASABAŞINDA BİTENDİR'

Protokol imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapıldı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "600 bin kamu işçisi adına 7 aydan beridir devam eden müzakerelerimiz bugün itibarıyla sona ermiş bulunmaktadır. En güzel toplu iş sözleşmesi masabaşında biten toplu iş sözleşmesidir. Sonuç itibarıyla bir kez daha masabaşında bitmiş oldu. TÜRK-İŞ olarak eylemler yaptık. Kamu iş yerlerimizde sendikamızın almış olduğu eylem kararlarını uyguladık ama sonuç itibarıyla bugün bir sonuca gittik. ve dolayısıyla 600 bin kamu işçisini ilgilendiren, kamu toplu iş sözleşmelerini imzalamış olduk. Tabii hepimizin amacı, temsil ettiğimiz toplumun sofrasına bir ekmek fazla nasıl koyabiliriz? Onun mücadelesini yaptık ve tam olmasa da bugünün şartlarında bir yere geldiğimizden dolayı bugün Sayın Bakanımızla birlikte TÜRK-İŞ olarak ayrı çerçeve protokolü imzaladık. HAK-İŞ olarak ayrı ayrı çerçeve protokolü imzalandı" ifadelerini kullandı.

Ağar, sürece destek sağlayanlara teşekkür etti.

'MASAYI TERK ETMEDİK'

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ise müzakerelerin süresi boyunca sorumluluklarının farkında olduklarını kaydederek, "Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadık. Hiçbir zaman masayı terk etmedik. Elbette ki toplu sözleşme müzakere görüşmelerinde ciddi sıkıntılar ve zorluklar karşınıza çıkabilir. Ama masayı terk eden bir taraf anlayışında asla olmadık. Hem sahayı hem farklı algılar yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendirenlere inatla bugün yine beraber bunu imza altına almış oluyoruz. Elbette ki, 'Yüzde yüz memnuniyet olmuştur' diyemeyiz. 'Beklentiler yüzde yüz karşılandı' diyemeyiz. Ama bugünün şartlarında dünyanın ekonomik anlayışı ve bunun Türkiye yansıması, Türkiye'deki enflasyon nedeniyle alım gücünün zayıf olduğu bir dönemde çalışanların ne kadar mağduriyet içerisinde yaşadığını hep birlikte görüyoruz. Sosyal medyadan üyelerimizin taleplerini de dikkate alarak güzel bir taslak elbette ki oluşturduk. Ama sonuç itibarıyla şu anda anlaşmaya varılmıştır" diye konuştu.

BAKAN IŞIKHAN: PROTOKOLÜMÜZ İŞÇİMİZE HAYIRLI OLSUN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Bu 7 aylık süre içerisinde sendikalarımızla müzakerelerimizi başarılı bir şekilde yönetmeye gayret ettik ve bunda da sonuca ulaştık. Sosyal diyalog anlayışımızla birlikte sendikalarımıza kapımızı her zamana açtık. Sadece sendikalarımız değil, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek örgütlerimiz tümüyle bu iletişimi gerçekleştirdik. Tabii müzakere süreci sizin de takdir edeceğiniz gibi uzun bir zamana yayılmış durumdaydı. Nihayet belli bir noktaya geldik ve protokolü hem TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Bey'le imzaladık, hem de HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Bey'le imzaladık. Protokolümüzün başta 600 bin kamu işçimiz olmak üzere tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Işıkhan, 600 bin kamu işçisinin özlük ve ekonomik haklarına en üst düzeyde destek verdiklerini söyledi. Işıkhan, protokolde yer alan zam oranlarına ilişkin, "Daha önce kamuoyunda konuştuğumuz çerçevede uzlaşıldı. Yani ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 şeklinde genel ücret zammı yapıldı. Bu da kamu işçilerimize enflasyonun üstünde destek verdiğimizin bir göstergesi oldu. Zaten Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın bize söylediği, çalışanlarımızı, memurumuzu, emeklilerimizi asla enflasyona ezdirmeme ilkesini biz takip ettik" diye konuştu.

Öte yandan protokolün detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Politika, Türkiye, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

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