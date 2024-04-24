Kamu Sektörünün Kısa Vadeli Borcu Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu Sektörünün Kısa Vadeli Borcu Arttı

Kamu Sektörünün Kısa Vadeli Borcu Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,5 oranında artarak 36,4 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin açıkladığı şubat ayı verilerine göre, kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,9 oranında azalışla 173,6 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler ise yüzde 10,9 oranında artarak 13,9 milyar dolara ulaştı.

24.04.2024 11:45
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yüzde 0,9 oranında azalışla 173,6 milyar dolar olarak oldu. Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,5 oranında artarak 36,4 milyar dolara yükseldi.

TCMB, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında azalışla 173,6 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 oranında artarak 69,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,5 oranında azalarak 57,7 milyar dolara geriledi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artarak 13,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,4 oranında azalarak 19,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,9 oranında azalışla 20,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında artışla 16,5 milyar dolar düzeyinde oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 91,2 MİLYAR DOLAR

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında azalarak 51 milyar dolar oldu. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,5 oranında artarak 36,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,3 oranında azalarak 91,2 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,2 oranında azalarak 95,4 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,2 oranında azalarak 74,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2023 yıl sonunda 1,6 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Şubat sonu itibarıyla 3,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 500 milyon dolar olarak görüldü. 2024 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51'i dolar, yüzde 22,2'si Euro, yüzde 10,8'i TL ve yüzde 16,0'ı diğer döviz cinslerinden oluştu.

VADESİNE 1 YILDAN AZ KALAN KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU 227,5 DOLAR

2024 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 227,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22, Merkez Bankası'nın yüzde 20,2, özel sektörün ise yüzde 57,8 oranında paya sahip olduğu görüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Kamu Sektörünün Kısa Vadeli Borcu Arttı - Son Dakika

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