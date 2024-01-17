 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kamunun Madencilik Sektörü Yatırımları İçin Ayrılan Kaynak 106 Milyar Lira Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kamunun Madencilik Sektörü Yatırımları İçin Ayrılan Kaynak 106 Milyar Lira Oldu

2024 Yılı Yatırım Programı'na göre, kamunun madencilik sektörüne yönelik yatırımlar için ayrılan kaynak tutarı 106 milyar lira olarak belirlendi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü en fazla kaynak alan kurum olurken, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü de önemli kaynaklar elde etti. Toplamda 47 projeye tahsis edilen bu kaynaklar, madencilik sektöründe önemli yatırımların gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Kamunun Madencilik Sektörü Yatırımları İçin Ayrılan Kaynak 106 Milyar Lira Oldu
17.01.2024 - 11:18,  Güncelleme: 11:20
Abone Ol

Kamunun madencilik sektörü yatırımları için bu yıl ayırdığı kaynak tutarı 106 milyar lira oldu.

AA muhabirinin, 2024 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 2024 yılında kamu kurumları tarafından yürütülecek 12 bin 41 projeye 1 trilyon liranın üzerinde ödenek tahsis edildi.

Madencilik sektörüne yönelik kaynak miktarı ise 47 proje için yaklaşık 106 milyar lira olarak belirlendi. Söz konusu ödeneğin 103 milyar 865 milyon liralık kısmı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yatırımlarına ayrıldı.

Bu alanda en fazla kaynak 99 milyar 815 milyon lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne tahsis edildi. TPAO, yeni projeler için 46 milyar 766 milyon lira harcama yapacak. Kurumun toplamda 10 projesi bulunuyor.

Sektörde en fazla kaynak ayrılan ikinci kurum, yerli kömür üretiminde Türkiye'nin en önemli kamu kuruluşu Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü oldu. Kurumun 6 projesi için 2 milyar 100 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Programda, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne de 6 projesi için 2 milyar lira kaynak ayrıldı.

Yüksek proje sayısıyla dikkati çeken Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 11 proje için çalışma yürütecek. Kuruma, projeleri için 1 milyar 600 milyon lira, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ise 7 proje için 145 milyon lira kaynak verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğüne de madencilik sektöründe bu yıl 4 proje için 250 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü de madencilik sektöründe kaynak ayrılan kurumlar arasında yer aldı. 3 proje için kurum 100 milyon lira kaynak kullanacak.

SektörlerProje sayısı2024 Yatırımı (lira)
TPAO1099.815.000.000
TKİ62.100.000.000
MTA62.000.000.000
ETİ MADEN111.600.000.000
TTK4250.000.000
MAPEG7145.000.000
EÜAŞ3100.000.000
TOPLAM47106.010.000.000

Kaynak: AA
YORUMLAR

Madencilik, Maden, TPAO, Kamu, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamunun Madencilik Sektörü Yatırımları İçin Ayrılan Kaynak 106 Milyar Lira Oldu - Son Dakika


11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57
Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30 Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 11:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kamunun Madencilik Sektörü Yatırımları İçin Ayrılan Kaynak 106 Milyar Lira Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement