Kamunun Madencilik Sektörü Yatırımları İçin Ayrılan Kaynak 106 Milyar Lira Oldu

Kamunun madencilik sektörü yatırımları için bu yıl ayırdığı kaynak tutarı 106 milyar lira oldu.

AA muhabirinin, 2024 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 2024 yılında kamu kurumları tarafından yürütülecek 12 bin 41 projeye 1 trilyon liranın üzerinde ödenek tahsis edildi.

Madencilik sektörüne yönelik kaynak miktarı ise 47 proje için yaklaşık 106 milyar lira olarak belirlendi. Söz konusu ödeneğin 103 milyar 865 milyon liralık kısmı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yatırımlarına ayrıldı.

Bu alanda en fazla kaynak 99 milyar 815 milyon lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne tahsis edildi. TPAO, yeni projeler için 46 milyar 766 milyon lira harcama yapacak. Kurumun toplamda 10 projesi bulunuyor.

Sektörde en fazla kaynak ayrılan ikinci kurum, yerli kömür üretiminde Türkiye'nin en önemli kamu kuruluşu Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü oldu. Kurumun 6 projesi için 2 milyar 100 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Programda, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne de 6 projesi için 2 milyar lira kaynak ayrıldı.

Yüksek proje sayısıyla dikkati çeken Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 11 proje için çalışma yürütecek. Kuruma, projeleri için 1 milyar 600 milyon lira, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ise 7 proje için 145 milyon lira kaynak verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğüne de madencilik sektöründe bu yıl 4 proje için 250 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü de madencilik sektöründe kaynak ayrılan kurumlar arasında yer aldı. 3 proje için kurum 100 milyon lira kaynak kullanacak.

Sektörler Proje sayısı 2024 Yatırımı (lira) TPAO 10 99.815.000.000 TKİ 6 2.100.000.000 MTA 6 2.000.000.000 ETİ MADEN 11 1.600.000.000 TTK 4 250.000.000 MAPEG 7 145.000.000 EÜAŞ 3 100.000.000 TOPLAM 47 106.010.000.000

Kaynak: AA