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Kanada'ya Bursa siyahı inciri ve ayva ihracatı artıyor - Son Dakika

Kanada'ya Bursa siyahı inciri ve ayva ihracatı artıyor

04.11.2021 14:50
Kanada'ya Bursa siyahı inciri ve ayva ihracatı artıyor

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, "Bursa siyahı inciri ve ayva, yoğun bir şekilde Kanada'ya gönderilmeye başlandı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, "Bursa siyahı inciri ve ayva, yoğun bir şekilde Kanada'ya gönderilmeye başlandı. Karantina ile ilgili herhangi bir engel çıkmadığı müddetçe ihracatımızın artabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

UYMSİB'den yapılan açıklamaya göre, Ottova Ticaret Müşavirliği, Toronto Ticaret Ataşeliği ve Hatti Food iş birliğiyle ve videokonferans yöntemiyle "Kanada Yaş Meyve Sektörü Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kanada'daki yaş meyve pazarı ve ticaret imkanlarının ele alındığı toplantıda konuşan Yazgan, toplantının pazarda nasıl bir pozisyon alınması gerektiğiyle ilgili ihracatçılara yardımcı olacağını ifade etti.

Türkiye'deki yaş meyve sebze sektörünün salgın ile birlikte özellikle ihracatta büyük bir ivme kazandığını belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Bursa'da çok özellikli ürünlerimiz var. Birlik olarak bu ürünlerimizi Kanada gibi pazarlarda değerlendirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda, Bursa siyahı inciri ve ayva, yoğun bir şekilde Kanada'ya gönderilmeye başlandı. Karantina ile ilgili herhangi bir engel çıkmadığı müddetçe ihracatımızın artabileceğini düşünüyoruz. Bursa siyah inciri ve ayva ürün gruplarının Kanada'da etkin bir şekilde tanıtımı ve bilinirliğinin artırılması amacıyla hazırladığımız Kanada'ya yönelik Turquality Projesi başvurumuz da Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı."

Ottova Ticaret Başmüşaviri Mehmet Hakan Akgün de Kanada ile Türkiye arasında 2-3 milyar dolar arasında değişen bir ticaret ilişkisi olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl 130 milyon dolarlık bir ihracatımız olmuş. Burada yaş meyve sektöründe, 12 milyar dolarlık bir potansiyel var. Kanada, ayva-elma kategorisinde 190 milyon dolar, incir kategorisinde de 24,5 milyon dolar ithalat yapmış. İspanya, Fas ve Yunanistan'ın buraya satış yaptığı düşünüldüğünde bu pazardan daha büyük bir pay almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Uludağ, Kanada, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kanada'ya Bursa siyahı inciri ve ayva ihracatı artıyor - Son Dakika Ekonomi


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