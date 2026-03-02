Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

Haberin Videosunu İzleyin
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL\'ye yükseliyor
02.03.2026 14:24  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL\'ye yükseliyor
Haber Videosu

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi''ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ''Bedelli askerlik 333 bin liradan 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak'' dedi.

Bedelli askerlik ücreti artırılıyor. AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarının yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye yükseltileceği açıklandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DEĞİŞİYOR

Güler, "Bedelli askerlik ücretinin hesabında kullanılan gösterge kat sayısı 240.000'den 300.000'e çıkarılıyor. Bu düzenleme ile bedelli askerlik ücretine %25 zam gelecek ve 416 bin TL'ye çıkacak. Yeni oluşacak kaynak savunma sanayine aktarılacak." ifadelerini kullandı. Güler ayrıca, "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik tutarı Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Buna göre, bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlenmişti. Bu zamla birlikte yılbaşından bu yana 2. kez zam gelmiş olacak.

Abdullah Güler, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    hani askerliğin bedeli olmazdı ? hani fakir yaparken zengin yangelip yatamazfi ? hani sessiz yığınların sesi olacaktiniz ? 82 8 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    o kazanana kadardı hacım zenginin devri şimdi 35 3
    Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    haklısında kardeş ,bunu kime anlatacaksınız .... 20 4
    00349200 00349200:
    köprüyü geçene kadar ayıya derseler böyle olur işte. 14 2
    nomercy nomercy:
    6 ayının heba olmaması için 400 çok mu? hem askere gidip para yemeyeceksin hem de çalışıp ödeyeceksin. bunu farklı yerlere çekmenin alemi yok.. 6 9
    eser demir eser demir:
    Nomercy 6 ay askeri ücret ala biri nasıl ödeyecek 400 bini de 6 ayı heba olsun ki 1 0
    20089700 20089700:
    10000 dolar degil 0 0
  • 1234 1234:
    o zaman en az 500 bin olsun 32 3 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Coğrafyamız ateş çemberiyken şimdi bunun hesabını mı yapılır? Bedelli askerlik kaldırılmalı, eşitlik anlayışına aykırı, herkes eşit süreyle askerlik yapmalı 22 6
  • salih demirer salih demirer:
    Ülkenin etrafı ateş çemberi iken çıkan haberlere bak 21 2 Yanıtla
    Galatasaray10 Galatasaray10:
    tam zamani degilmi? elestirilemesin 1 1
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    sonrasi ise buradaki kaynak oraya buraya satafata, lukse, harcanip carcur edilecek . bakiniz son 15 yil. 15 1 Yanıtla
  • Mehmet Ünlü Mehmet Ünlü:
    gelire göre yapında zengin fazla fakir az ödesin bari her daim adalet böyle olur 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Barcelona’nın eski yıldızı, İran’da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye’ye kaçtı Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Türkiye-İran sınırıyla ilgili “mayın“ iddiasına net yalanlama Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama
Bakan Gürlek duyurdu Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Tahran’da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu

18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:18
Yunanistan, GKRY’ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek
Yunanistan, GKRY'ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 18:29:01. #7.13#
SON DAKİKA: Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.