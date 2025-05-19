Kapadokya'dan Yerli Sıcak Hava Balonları - Son Dakika
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Ekonomi

Kapadokya'dan Yerli Sıcak Hava Balonları

Kapadokya\'dan Yerli Sıcak Hava Balonları

Pasha Balloons, Kapadokya'da ürettiği yakıt tanklarıyla sıcak hava balonlarını yüzde 100 yerli yaptı.

19.05.2025 16:05
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Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları, yüzde yüz yerli ve milli oldu

Dünyanın en büyük balon yakıt tankını üretti

NEVŞEHİR - Sıcak hava balonlarında kullanılan yakıt tankları Kapadokya bölgesinde yerli ve milli imkanlar ile üretilmeye başladı.

2019 yılında sıcak hava balon üretimine başlayan Pasha Balloons firması, dünyanın en büyük sıcak hava balonlarında kullanılan yakıt tankını üretti. Sıcak hava balonunu oluşturan kubbe, sepet ve ateşleyicileri üreterek yüzde 80 oranında yerli balonu üreten firma, yakıt tankını da üretemeye başlayarak balonların yüzde 100 yerli hale gelmesini sağladı.

Sıcak hava balon uçuşlarının en yoğun yapıldığı yer olan Kapadokya başta olmak üzere, Türkiye'nin farklı noktalarında gökyüzünü süsleyen sıcak hava balonlarını üreten Pasha Balloons Üretim A.Ş. üretilen balonları yurt dışına da ihraç ediyor.

Pasha Balloons Üretimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, firmanın üretim tesisinde gazetecilerle bir araya gelerek yerli ve milli yakıt tankını tanıttı.

Aydoğan, "T-99 yakıt tankımızın özelliği dünyada balonlar için kullanılan en hacimli olmasıdır. Kendi tasarımımızla yaklaşık 45 kilogram yani 99 litrelik hacme sahip. Özellikle yolcu uçuşlarının yoğun olduğu Türkiye, Tanzanya, Mısır ve Meksika'da büyük yakıt tankları tercih edilmektedir. Ülkemizde bunun dubleks paslanmaz çelikle üretmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Uluslararası Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine göre uluslararası dolaşım kapsamında AB onaylı sertifikasyon süreci tamamlanmış oldu. Pasha Balloons tarafından üretilen yakıt tanklarımız artık tüm dünyada kullanıma hazır hale gelmiştir. Balonu bir araya getiren tüm parçaların yerli ve milli üretimle ülkemizde kullanmanın ve ihraç etmenin gururunu yaşamaktayız" diye konuştu.

Firmanın Üretim Müdürü Halil Doğan Gümüş de açıklamasında yerli üretim yakıt tanklarının pilotlar ve uçuş güvenliği için avantajlar sunduğunu söyledi. Gümüş "Yakıt tankları sürekli takıp çıkartılır ve her gün yeniden doldurulur. Ürettiğimiz yakıt tanklarının bağlantı noktalarındaki takma çıkarma işlemi pilotlar için oldukça kolaydır. Bu noktaları emniyetli ve daha geniş alanlarda tutarak, pilotlar için uçuş sırasında zaman kaybını engellemekte, inovatif yaklaşımla ürettik. Bölgemizde bir firmamız bir haftadır yerli yakıt tanklarını kullanıyor ve geri dönüşler sevindirici." dedi.

Kaynak: İHA

Kapadokya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapadokya'dan Yerli Sıcak Hava Balonları - Son Dakika

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