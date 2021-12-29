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Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika

Kapalıçarşı'da altın

29.12.2021 17:45
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,85 artışla 750,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,85 artışla 750,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.213,00 lira, Cumhuriyet altını 4.964,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 8,85 artışla 750,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI

ÇARŞAMBA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)689,00689,20750,00750,20
Cumhuriyet Ata Lira4.541,004.562,004.943,004.964,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)629,00633,00684,00688,00
Lira(Tam) Ziynet4.438,004.458,004.830,004.850,00
Yarım Ziynet2.219,002.229,002.415,002.425,00
Çeyrek Ziynet1.110,001.115,001.208,001.213,00

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Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi


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