Kapalıçarşı'da Altın ve Dolar Fiyatları - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da Altın ve Dolar Fiyatları

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Altın ve yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, haftalık ve yıllık değişim oranları.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.053,006.1852,183,05
Cumhuriyet40.464,0039.819,0040.4921,690,07
ABD Doları42,809046,987047,34400,7610,59
Avro50,232053,695053,85900,317,22
İngiliz Sterlini57,885063,036063,12300,149,05
İsviçre Frangı54,289058,198057,9010-0,516,65
(Sürecek)

Kaynak: AA

Kapalıçarşı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da Altın ve Dolar Fiyatları - Son Dakika

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