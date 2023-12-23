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Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları açıklandı.

Kapalıçarşı\'da Altın ve Döviz Fiyatları
23.12.2023 - 11:07,
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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2022 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın1.094,001.900,001.942,002,2177,51
Cumhuriyet7.330,0012.770,0013.051,002,2078,05
ABD Doları18,718029,046029,21600,5956,09
Avro19,980031,711032,22501,6261,29
İngiliz Sterlini22,570036,902037,18500,7764,75
İsviçre Frangı20,285033,511034,33702,4669,27
(Sürecek)

Kaynak: AA
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