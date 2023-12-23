Kapalıçarşı\'da Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.094,00 1.900,00 1.942,00 2,21 77,51 Cumhuriyet 7.330,00 12.770,00 13.051,00 2,20 78,05 ABD Doları 18,7180 29,0460 29,2160 0,59 56,09 Avro 19,9800 31,7110 32,2250 1,62 61,29 İngiliz Sterlini 22,5700 36,9020 37,1850 0,77 64,75 İsviçre Frangı 20,2850 33,5110 34,3370 2,46 69,27 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA