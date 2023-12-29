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Kapıkule'de Yaya Geçişi Yeniden Başladı - Son Dakika
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Kapıkule'de Yaya Geçişi Yeniden Başladı

Avrupa'ya açılan dünyanın en büyük kara sınır kapılarından Kapıkule'de 3 yılın ardından yaya geçişi yeniden başladı. Edirne Valiliği tarafından pandemi döneminde alınan kararla Kapıkule'de yasaklanan Bulgaristan tarafına yaya geçişi yeniden başladı. Vali Sezer, Yunanistan'a açılan sınır kapıları Pazarkule ve İpsala ile ilgili görüşmeleri de en kısa sürede sonuca kavuşturmak istediklerini belirtti.

Kapıkule\'de Yaya Geçişi Yeniden Başladı
29.12.2023 - 14:44,
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Avrupa'ya açılan dünyanın en büyük kara sınır kapılarından Kapıkule'de 3 yılın ardından yaya geçişi yeniden başladı.

Edirne Valiliği tarafından pandemi döneminde alınan kararla Kapıkule'de yasaklanan Bulgaristan tarafına yaya geçişi yeniden başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır kapılarında yaya geçişlerinin başladığını açıkladı. Vali Sezer, Yunanistan'a açılan sınır kapıları Pazarkule ve İpsala ile ilgili görüşmeleri de en kısa sürede sonuca kavuşturmak istediklerini belirtti. Vali Sezer, "2023 yılını geride bırakıyoruz ve yeni bir yıla gireceğiz. Öncelikle yeni yılınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemize, milletimize sağlıklı güzel bir yıl olur temennisini iletiyorum. Kapıkule gümrük kapımızdayız. Malumunuz dünyadaki en büyük kapılardan bir tanesi ve iş hacmi olarak da çok geniş bir alanda geçişe hitap ediyoruz. Burada daha önce tabii her sene de artarak devam eden bir yolcu geçişi ve ara tüketici var. Bu sene de yoğun bir araç ve yolcu geçişi var. Arkadaşlarımız 24 saat esasına göre gece gündüz büyük bir hizmet veriyorlar. Burada sizlerin de huzurunda arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gümrük personelimiz, amirliğimiz, emniyetimiz ve jandarmamız çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Geçen yıl toplam araç geçişimiz 4 milyon 645 bin civarındayken, bu sene yüzde 10 artış ile 5 milyon 106 bin bir sayıda bir araç geçişimiz var. Yine yolcu sayısında da bir yüzde 10 artış var. 2022 yılında 12 milyon 323 bin yolcu geçişi varken, bu sene ise 2023 yılında da 13 milyon 500 bin yolcu geçişi var" dedi.

Geçişlerin hızlı ve kolay yapılabilmesi için önemli tedbirler alındığını söyleyen Vali Sezer, "Peron sayıları artırıldı ve ilave personel görevlendirildi. Esnafımız için burası sınır şehri ve esnafımızın günübirlik geçişleriyle ilgili olarak da özel bir mekanizma geliştirildi. Kuyrukta beklemeden esnafımızın kolaylıkla geçmesi için arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. 2020 yılında pandemiden önce burada yaya geçişleri söz konusuydu. Kapılarımızda pandemi dolayısıyla bu yaya geçişleri durdurulmuştu. Hem Bulgaristan tarafından ve Yunanistan tarafından hem de ülkemizden bu yaya geçişlerinin tekrar başlatılması noktasında yoğun bir talep vardı. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız yaklaşık 2 aydır bir çalışma yapıyorlar. Geçişlerin yeniden başlatılması noktasında bu hafta itibariyle de bir deneme yaptık. Geçişler noktasında vatandaşlarımız mağdur olmasınlar diye bugün itibarıyla da tekrar yaya geçişlerini başlatıyoruz. 2020 yılında yaklaşık 400 bin civarında yıllık yaya geçişi vardı. Yaya geçişleri yine aynı şekilde yüzde 5'e tekabül ediyor. Geçişlerin aynı şekilde devam edeceği düşünülüyor. Arkadaşlarımız özel tedbirler aldılar ve özel bir peron ile özel görevlendirmeler yaptılar. İnşallah hayırlı olur. Kapıkule ve Hamzabeyli'de şu an geçişler yapılıyor. Pazarkule ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Karşılıklı olarak her iki ülkenin de tedbir alması lazım. Bugün itibarıyla Kapıkule'de geçişleri başlatıyoruz" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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