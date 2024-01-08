Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Gurbetçi Otoparkı Tırlar İçin de Kullanılacak

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin dönüşlerini daha konforlu hale getirmek amacıyla uygulamaya konulan otoparkı gurbetçi sezonundan sonra tırlar da kullanabilecek.

İl Genel Meclisi ocak ayı 5. birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı. Yoklama ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantıda komisyon başkanları raporlarını sundu.

Geçmiş, yaptığı konuşmada, Edirne'nin gelişimi ve sınır kapılarının modernizasyonu ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda park sistemi oluşturulan alanla ilgili yeni bir adımın atıldığını belirten Geçmiş, gurbetçilerin dönüşlerini daha konforlu hale getirmek amacıyla uygulamaya konulan otoparkın işletmesinin Edirne Valisi Yunus Sezer'in girişimiyle Ticaret Bakanlığından İl Özel İdaresi işlemesine tahsis edildiğini ifade etti.

İl Özel İdaresine yeni bir gelir kapısı açıldığını dile getiren Geçmiş, "Yaklaşık 45 dönümlük alan yazın gurbetçi sezonunda kullanılıyor. Yılın 2 ayı gurbetçilerimiz gelip, dönüş yoluna geldiklerinde bu alandan yararlanıyor ve sıra beklemeden gidecekleri ülkeye yola koyuluyor. Yılın 10 ayında da bu alan tır parkı olarak kullanabilecek. Uzayan tır kuyruklarının bir nebze de azalmasına neden olacak." dedi.

Geçmiş, 24 saat park ücretini 100 lira olmasını düşündüklerini bunun kararını da encümen toplantısında alacaklarını aktardı.