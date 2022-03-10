Sibirya bölgesinden geldiği belirtilen soğuk hava dalgası Aybar'ın Marmara bölgesinde büyük bir kar yağışına neden olacağı belirtilmişti. Bu haberlerin ardından başta Meteoroloji olmak üzere birçok kurum ve uzman, konuyla ilgili açıklamada bulunarak vatandaşları kuvvetli kar yağışına karşı uyardı. İstanbul Valiliği de perşembe ve cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.
Ayrıca alınan önlemler doğrultusunda kent genelinde kamu personeli perşembe günü idari izinli sayılacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, etkisini artırması beklenen kar yağışıyla ilgili yeni tedbirleri sosyal medya hesabından vatandaşlarla paylaştı. Buna göre beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul'a seyir halinde olan kamyonların saat 04.00'dan itibaren İstanbul'a girişi yasaklandı.
Seyir halindeki kamyon sürücülerine çağrıda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hareket halindeki tır ve kamyonların bulundukları yere en yakın park alanı ya da Otoyol Hizmet Tesisleri'nde (OHT) beklemeleri gerekmektedir. Sürücülerimizin bu kurallara riayet etmeleri önemle duyurulur" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı - Son Dakika