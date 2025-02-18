Kar Yağışı Kamyonları Yolda Bıraktı

Kütahya'nın Simav ilçesinde etkili olan kar yağışı ve don sebebiyle yolda kalan Orman İşletme Müdürlüğünden emval yüklü kamyonların imdadına Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yetişti.
Simav Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Musalar Orman İşletme Şefliğinde nakliyat yapan kamyonların yükleme işlemini tamamlayıp hareket ettikleri esnada etkili olan kar yağışı ve don sebebiyle kamyonlar yolda kaldı. Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karayollarından tuz temin ederek don oluşan mevkileri tuzlayıp nakliyatın devam etmesini sağladı. - KÜTAHYA
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