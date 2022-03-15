Kar yağışı tarım alanlarını olumlu etkiledi - Son Dakika
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Kar yağışı tarım alanlarını olumlu etkiledi

15.03.2022 12:43
Kar yağışı tarım alanlarını olumlu etkiledi

Ziraat Mühendisler Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, kar yağışının tarım alanlarını olumlu etkilediğini belirterek, "Eriyen ve toprak ile buluşan kar suyu topraktaki mineralleri çözerek bitkilerin kolayca yararlanmasını sağlamaktadır" dedi.

Ziraat Mühendisler Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, kar yağışının tarım alanlarını olumlu etkilediğini belirterek, "Eriyen ve toprak ile buluşan kar suyu topraktaki mineralleri çözerek bitkilerin kolayca yararlanmasını sağlamaktadır" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte tarım alanları beyaza bürünürken, toprak tarafından yavaşça emilen kar sularının bitkilere su ihtiyacı bakımından büyük fayda sağladığı ifade edildi.

Kar yağışı bitkilerin su ve vernalizasyon ihtiyacını karşılanması bakımından çok önemli olduğuna dikkat çeken Ziraat Mühendisler Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, tarım için kar yağışının önemli olduğunu söyledi.

Toprak tarafından yavaşça emilen kar suları bitkiye su ihtiyacı bakımından büyük fayda sağladığını kaydeden Pehlevan, "Kar yağışı bitkilerin su ve vernalizasyon ihtiyacını karşılaması bakımından çok önemlidir. Havanın ısınmasıyla birlikte eriyen karlar toprak tarafından yavaş yavaş emilir. Toprak tarafından yavaşça emilen kar suları bitkiye su ihtiyacı bakımından büyük fayda sağlar. Toprak nemimin artmasına ve yeraltı suyunun zenginleşmesine katkı sağlar. Aynı zamanda yüzey akışına geçmeden toprağın derinlerine sızması yer altı su rezervleri içinde çok önemlidir. Eriyen ve toprak ile buluşan kar suyu topraktaki mineralleri çözerek bitkilerin kolayca yararlanmasını sağlamaktadır. Toprakta bol miktarda mineral bulunsa bile bitki köklerinin bunları alabilmesi için çözünmüş halde olmaları gerekmektedir" dedi.

Kar sularının minerallerin kolayca çözülmesini sağladığını ifade eden Pehlevan, "Eriyen kar suyu bu minerallerin kolayca çözünmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda kar toprak verimliliğine katkıda bulunmaktadır. Çünkü kar yağarken havada bulunan her türlü mineral besinler kar taneleri tarafından toprağa ulaştırılır. Kar aynı zamanda bitkilerin üzerini örtü gibi kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturarak aşırı soğuklardan ve donlardan zarar görmesini engellemektedir. Aynı zamanda kar örtüsü, bitki hastalık ve zararlıların yayılmasını durdurup bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı mukavemetini artırmaktadır. Karın yağması nedeniyle hava yumuşar. Böylece birçok bitkilerin donması önlenmiş olur. Kar örtüsü yüzey toprağın sıcaklığını, 3-6 santigrat derece kadar yükseltmektedir. Bu özelliğiyle de önemli doğal bir yalıtım maddesidir" diye konuştu.

Kar yağışının diğer bir faydasının da hayvan yetiştiricilerine olduğunu belirten Pehlevan, "Kar yağışının bir başka faydası ise başta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmeler açısından çok önemlidir. Yağışlar ile meralarda kaba yem miktarında meydana gelecek olan artışlardan ihtiyacını karşılama imkanı olacaktır. Kar, birilerine göre 'beyaz kabus' olsa da doğal hayatın döngüsü ve tarımsal üretim için alternatifi olmayan faydalar zincirini oluşturur" diye konuştu. - TRABZON

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Trabzon, Tarım, kar, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kar yağışı tarım alanlarını olumlu etkiledi - Son Dakika


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