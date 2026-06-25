Kara Yollarında Çalışmalar: Ulaşımda Dikkat

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar Kavşağı 1-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması sebebiyle ulaşım Yenipazar çıkış istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Malatya-Darende yolunun 26-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Sivas istikameti trafiğe kapandı. Bu güzergahta ulaşıma Tokat istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 17-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 0-1. kilometrelerinde yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.