Kara Yollarında Çalışmalar: Ulaşımda Dikkat - Son Dakika
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Kara Yollarında Çalışmalar: Ulaşımda Dikkat

25.06.2026 08:28
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Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çeşitli yolların geçişinde kısıtlamalar var.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar Kavşağı 1-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması sebebiyle ulaşım Yenipazar çıkış istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Malatya-Darende yolunun 26-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Sivas istikameti trafiğe kapandı. Bu güzergahta ulaşıma Tokat istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 17-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 0-1. kilometrelerinde yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara Yollarında Çalışmalar: Ulaşımda Dikkat - Son Dakika

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