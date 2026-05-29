Bayramda Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramda Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Sürüyor

29.05.2026 08:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kurban Bayramı dolayısıyla yarın gün sonuna kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun 33-35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elmalı-Finike yolunun 26-47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresinde Sporkent Kavşağı'ndaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Milas yolunun 19-20. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı, diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayramda Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü, yunuslar şov yaptı İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü, yunuslar şov yaptı
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı "Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
AK Parti ve DEM Parti bayramlaştı AK Parti ve DEM Parti bayramlaştı
İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
08:41
Bayram planları iptal olabilir Meteoroloji’den 76 ile sağanak alarmı
Bayram planları iptal olabilir! Meteoroloji'den 76 ile sağanak alarmı
07:39
Tüm ilçe seferber olmuştu 3 yaşındaki Aybüke’den sevindiren haber
Tüm ilçe seferber olmuştu! 3 yaşındaki Aybüke'den sevindiren haber
07:14
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
06:20
Rus İHA’sı, NATO üyesi Romanya’yı vurdu
Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'yı vurdu
04:06
İran’ın “ABD İHA’sı düşürüldü“ iddiasına CENTCOM’dan yanıt
İran'ın "ABD İHA'sı düşürüldü" iddiasına CENTCOM'dan yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 09:13:05. #7.13#
SON DAKİKA: Bayramda Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.