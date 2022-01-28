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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

28.01.2022 08:10
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karaman- Ermenek yolunun 68-73. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresinde, Karayar Tüneli'nde, bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde bulunan Rize Havalimanı Kavşağı'nda yapım çalışması yapılıyor. Bu sebeple Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

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Turgutlu, Karaman, Ardeşen, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi


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