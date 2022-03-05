Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

05.03.2022 08:15
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 köprüsündeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatıldı. Ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerinde heyelan meydana geldiğinden Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Suluova- Amasya yolunun 9-10. kilometrelerinde T1 tüneli içerisindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 18. kilometresindeki İntepe viyadüğünde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Edirne- İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde yol çöktüğünden ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çivril-Dinar yolunun 0-3. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresinde yol yapım çalışması dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki yönde bulunan alt geçitler trafiğe kapatılacağından ulaşım yan yol bağlantılarından devam edecek.

İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 26-28. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

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Kızılcahamam, Zonguldak, Suluova, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika


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