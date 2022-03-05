Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 köprüsündeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatıldı. Ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerinde heyelan meydana geldiğinden Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Suluova- Amasya yolunun 9-10. kilometrelerinde T1 tüneli içerisindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 18. kilometresindeki İntepe viyadüğünde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Edirne- İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde yol çöktüğünden ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çivril-Dinar yolunun 0-3. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresinde yol yapım çalışması dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki yönde bulunan alt geçitler trafiğe kapatılacağından ulaşım yan yol bağlantılarından devam edecek.

İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 26-28. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.