Kara yollarında durum

Kırşehir- Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İnegöl, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

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