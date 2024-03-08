Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminde, Gelibolu Güney- Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle kuleler bölgesinde uygun zamanda sağ, sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak.
İzmit-Kandıra yolunun 24-28. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Erbaa-Reşadiye yolunun 35. kilometresindeki Büşürüm Kavşağı'nda düzenleme, Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde ise heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 18-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Manavgat- Alanya yolunun 6-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Diyarbakır- Mardin yolunun 14-16, Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 54. kilometresindeki Arıdurak Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanacak.
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