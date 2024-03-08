Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yapım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde trafiğe kapatılan şeritler ve servis yolları kullanılarak ulaşım devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

08.03.2024 08:23
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminde, Gelibolu Güney- Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle kuleler bölgesinde uygun zamanda sağ, sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak.

İzmit-Kandıra yolunun 24-28. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Erbaa-Reşadiye yolunun 35. kilometresindeki Büşürüm Kavşağı'nda düzenleme, Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde ise heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 18-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Manavgat- Alanya yolunun 6-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 14-16, Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 54. kilometresindeki Arıdurak Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA

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